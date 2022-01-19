Söğüt ve Aktürk sporu konuştu

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk’ü ağırlayan Başkan Şener Söğüt, 2022’nin spora ve gençliğe yönelik projelerin hayata geçeceği yıl olacağını belirterek, “Projelerimiz hazır, başlangıcını veriyoruz” dedi. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk’ü ağırlayan Başkan Şener Söğüt, Körfez’de spor ve gençlere yönelik önemli adımlar attıklarını belirterek, “Körfez’de tesis altyapısını yükseltiyoruz. Spor salonu eksiğimiz vardı; 1.100 seyirci kapasiteli spor salonu için ilerleyen günlerde ihalemizi gerçekleştireceğiz. Burası aynı zamanda modern bir gençlik merkezi de olacak.

SPOR TESİSLERİNİN SAYISI ARTACAK

Çamlıtepe Spor Kompleksi’ni Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hayata geçireceğiz. Bunun için meclisimizden karar da aldık. Ayrıca mahallelerimizde mahalli spor tesisleri de yapacağız. Hepsinin projesi hazır, en kısa sürede ihalelerini gerçekleştirerek çalışmalara başlayacağız. Toplamda 50 milyon TL’lik bir tesis yatırımı olacak” dedi.