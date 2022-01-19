Bu “Çiftlik” artık futbolcu üretiyor

1. Amatör Lig C Grubu takımlarından Gölcük Çiftlikspor dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor. Gültepespor ve Derince Birlikspor ile müthiş bir yarışın yaşadığı grupta Gölcük Çiftlik son maçında Darıcaspor’u 4-1 mağlup etti ve lider Gültepespor ile arasındaki 3 puanlık farkı korudu. İlimizde bir döneme damga vuran futbolcularından Volkan Taşer’in çalıştırdığı ve genç bir kadro ile sahaya çıkan Çiftlikspor sezonun ilk yarısında Gültepe ekibini deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. İki takım bu hafta sonu çok önemli bir maça daha çıkacak. Çiftlikspor rakibini sahasında mağlup ederse liderlik koltuğuna kurulacak.

TAŞER: KİMYAYI YAKALADIK

Genç teknik adam Volkan Taşer her geçen gün takım kimyasının yakalandığını belirtti ve 3 hafta önce Derince Birlik karşısında galibiyeti kaçırdıklarını, sonraki iki maçını kazandıklarını belirtti. Gültepe maçında da 3 puandan başka bir şey düşünmediklerini ifade eden Taşer centilmenlikten taviz vermeyeceklerinin de altını çizdi. Gölcük Çiftlik bu sezon oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı. Gölcük ekibi attığı 40 golle de en fazla gol atan takım olarak dikkat çekiyor.