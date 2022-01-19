19 Oca 2022 - 17:13- Spor G: 19 Oca 2022 - 17:14

Bu “Çiftlik” artık futbolcu üretiyor

1. Amatör Lig C Grubu takımlarından Gölcük Çiftlikspor dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor. Gültepespor ve Derince Birlikspor ile müthiş bir ya...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Bu “Çiftlik” artık futbolcu üretiyor mask

1. Amatör Lig C Grubu takımlarından Gölcük Çiftlikspor dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor. Gültepespor ve Derince Birlikspor ile müthiş bir yarışın yaşadığı grupta Gölcük Çiftlik son maçında Darıcaspor’u 4-1 mağlup etti ve lider Gültepespor ile arasındaki 3 puanlık farkı korudu. İlimizde bir döneme damga vuran futbolcularından Volkan Taşer’in çalıştırdığı ve genç bir kadro ile sahaya çıkan Çiftlikspor sezonun ilk yarısında Gültepe ekibini deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. İki takım bu hafta sonu çok önemli bir maça daha çıkacak. Çiftlikspor rakibini sahasında mağlup ederse liderlik koltuğuna kurulacak.

TAŞER: KİMYAYI YAKALADIK

Genç teknik adam Volkan Taşer her geçen gün takım kimyasının yakalandığını belirtti ve 3 hafta önce Derince Birlik karşısında galibiyeti kaçırdıklarını, sonraki iki maçını kazandıklarını belirtti. Gültepe maçında da 3 puandan başka bir şey düşünmediklerini ifade eden Taşer centilmenlikten taviz vermeyeceklerinin de altını çizdi. Gölcük Çiftlik bu sezon oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 de yenilgi aldı. Gölcük ekibi attığı 40 golle de en fazla gol atan takım olarak dikkat çekiyor.

19 Oca 2022 - 17:13 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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