Kocaeli Fen Bursa’yı da fethetti: 57-53

Kocaeli Fen Lisesi Genç Erkek A Basketbol Takımı, Bursa’da yapılan grup müsabakalarında oynadığı 2 maçı da kazanarak, grubunda final oynamaya hak kazandı. Kocaeli Fen Lisesi dün gaçetemiz baskıya girerken, Eskişehir Gelişim Koleji ile oynayacağı grup final maçını kazandığı takdirde Isparta ilinde yapılacak olan yarı finallerde ilimizi temsil edecekti.
TOPLU SONUÇLAR:
KOCAELİ FEN 77-50 LÜLEBURGAZ ANADOLU
KOCAELİ FEN L. 57 - 53 ANTALYA İSTEK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.