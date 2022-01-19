Kocaeli Fen Bursa’yı da fethetti: 57-53

Kocaeli Fen Lisesi Genç Erkek A Basketbol Takımı, Bursa’da yapılan grup müsabakalarında oynadığı 2 maçı da kazanarak, grubunda final oynamaya hak kazandı. Kocaeli Fen Lisesi dün gaçetemiz baskıya girerken, Eskişehir Gelişim Koleji ile oynayacağı grup final maçını kazandığı takdirde Isparta ilinde yapılacak olan yarı finallerde ilimizi temsil edecekti.

TOPLU SONUÇLAR:

KOCAELİ FEN 77-50 LÜLEBURGAZ ANADOLU

KOCAELİ FEN L. 57 - 53 ANTALYA İSTEK