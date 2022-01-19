Halterciler hazır-kıta

Dünya şampiyonu rekortmen bilek güreşçi Nurcihan Gönül ve Abdülbaki İtmiş antrenörlüğünde Vinsan'daki salonlarda faaliyetlerine devam eden sporcular, kentin ve ülkenin gururu oluyor. Yeni şampiyonluklar için çalışmalarına devam eden takım, yeni sezonda da şampiyonlukları hedefliyor.