19 Oca 2022 - 17:14- Spor G: 19 Oca 2022 - 17:16

Sözleşme imzalanıyor
Sözleşme imzalanıyor mask

Bugün saat 14.00’te KASKF Federasyon binasında, Bilgi Küpü Okulları ile Federasyon arasında sözleşme imzalanacak. Buna göre üye kulüpler, özel indirimlerden yararlanabilecek.

19 Oca 2022 - 17:14 - Spor

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Sözleşme imzalanıyor mask
Sözleşme imzalanıyor
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