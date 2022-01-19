19 Oca 2022 - 17:18- Spor G: 19 Oca 2022 - 17:19

Darıca’da halk oyunları gösterisi düzenlenecek
Darıca’da halk oyunları gösterisi düzenlenecek mask

Darıca Belediyesi’nin düzenlediği halk oyunları kurslarına katılan kursiyerlerin sahne alacağı "Darıca’dan Anadolu’ya Halk Oyunları Gösterisi" etkinliği, bugün düzenlenecek. Darıca Belediyesi’nin düzenlediği halk oyunları kurslarına katılan kursiyerler, öğrendiklerini Darıca’dan Anadolu’ya Halk Oyunları Gösterisi etkinliği ile sahneleyecek. Saat 20.30’da Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek gecede kursiyerler hünerlerini sergileyecek. Darıca Belediyesi’nin açmış olduğu halk oyunları kursuna katılan bütün yaş kategorilerinin yer alacağı ücretsiz etkinliğe tüm vatandaşların davetli olduğu kaydedildi. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde sahnelenecek halk oyunları gecesinde Doğu Anadolu, Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi Anadolu’nun farklı kültürleri yansıtılacak.

 
# Darıca

19 Oca 2022 - 17:18 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.503.243 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Darıca’da halk oyunları gösterisi düzenlenecek mask
Darıca’da halk oyunları gösterisi düzenlenecek
Millilerimizin kampı başladı mask
Millilerimizin kampı başladı
Sözleşme imzalanıyor mask
Sözleşme imzalanıyor
Bu “Çiftlik” artık futbolcu üretiyor mask
Bu “Çiftlik” artık futbolcu üretiyor
Kocaeli Fen Bursa’yı da fethetti: 57-53 mask
Kocaeli Fen Bursa’yı da fethetti: 57-53
Söğüt ve Aktürk sporu konuştu mask
Söğüt ve Aktürk sporu konuştu
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL