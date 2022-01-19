Darıca’da halk oyunları gösterisi düzenlenecek

Darıca Belediyesi’nin düzenlediği halk oyunları kurslarına katılan kursiyerlerin sahne alacağı "Darıca’dan Anadolu’ya Halk Oyunları Gösterisi" etkinliği, bugün düzenlenecek. Darıca Belediyesi’nin düzenlediği halk oyunları kurslarına katılan kursiyerler, öğrendiklerini Darıca’dan Anadolu’ya Halk Oyunları Gösterisi etkinliği ile sahneleyecek. Saat 20.30’da Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek gecede kursiyerler hünerlerini sergileyecek. Darıca Belediyesi’nin açmış olduğu halk oyunları kursuna katılan bütün yaş kategorilerinin yer alacağı ücretsiz etkinliğe tüm vatandaşların davetli olduğu kaydedildi. Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde sahnelenecek halk oyunları gecesinde Doğu Anadolu, Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi Anadolu’nun farklı kültürleri yansıtılacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.