19 Oca 2022 - 17:18- Spor G: 19 Oca 2022 - 17:20

Millilerimizin kampı başladı
Millilerimizin kampı başladı mask

Kocaelili 2 sporcumuzun da bulunduğu U19 Kadın Milli Takımı’nın, Antalya'daki hazırlık kampı başladı. U19 Kadın Milli Takımı oyuncuları Antalya’da kampa girdi. 22 Ocak’ta sona erecek kampın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: SUDENUR YOLCU (KOCAELİ BAYAN FUTBOL KULÜBÜ), Ebrar Uluhanlı (Dudullu), İlayda İçier (KSV Hessen Kassel)

Defans: Rabia Nur Küçük (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Damla Yıldız (Fatih Vatan Spor), Narin Yakut (Fenerbahçe A.Ş.), Suhde Nur Arpacı (Dudullu), SILA FİDAN (KOCAELİ BAYAN FUTBOL KULÜBÜ), Nilay Güreler (Altay), Julia Gökçe Oğuz (Jitex Mölndal BK)

Orta Saha: Meryem Mas (Dijon FCO), Berivan İçen (Beşiktaş Jk Vodafone Kadın Futbol Takımı), Melike Azra Bulut (Herforder SV Borussia Friedenstal), Beyza Semercioğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K.), Vira Işık (FC Dornbirn Ladies), Tülin Kuyucak (FC Eindhoven), Sıla Besra Tetik (Konak Belediye Spor), Beyza Kara (Hamburger SV), Yaren Erkan (SGS Essen), Yade Acem (PEC Zwolle), Büşra Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Rozalin Özdemir (Ado Den Haag), Yekta Şimşek (Bitexen Adana İdmanyurduspor), Selin Topatar (FC Pfeil Broistedt)

Forvet: Zeynep Kerimoğlu (Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı), Mine Yıldız (Kayseri Kadın Futbol Kulübü), Elanur Laçin (Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı), Aleyna Arabacı (FC Aarau Frauen), Duygu Alsancak (SV Adler Osterfeld)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Begüm Üresin

 

 

# Kadın

19 Oca 2022 - 17:18 - Spor

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