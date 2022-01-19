Paşa Benhur Antalya Y.Ali ile ilgileniyor  

Kocaelispor’da iki yerli futbolcu Süper Lig takımlarının radarına girdi. İki isim de Kasımpaşaspor ile oynanan kupa maçındaki performansları ile dikkat çekti. Bu isimler Benhur Keser ve Yiğitali Bayrak. Benhur ve Yiğitali, Kasımpaşaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçına 11’de başladı. O maçın kaptanı olan Benhur birisi penaltıdan 2 gol attı, Yiğitali de saha içinde hayli iyi işlere imza attı. Kasımapaşa Kulübü bu maçın ardından Benhur ile ilgilenmeye başladı ve futbolcu için belli bir bonservis ödeyebileceğini de taahhüt etti. Ancak Engin Koyun’un Benhur için “1 milyon Euro versinler, Benhur’u alsınlar” dediği öğrenildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.