Yiğitali gözden çıkarılmıştı

Öte yandan Kocaelispor’un kardeş kulübü Antalyaspor ise Yiğitali Bayrak’ı gündemine aldı. Yiğitali sezon öncesinde teknik ekip tarafından gözden çıkarılsa da yönetim futbolcunun arkasında durmuştu. Yiğitali geride bıraktığımız sezon öncesinde Denizlispor ile temasa geçmiş ancak Belediye Derincespor Kulübü, Denizlispor’un 600 bin liralık bonservis teklifine rağmen Yiğitali’yi herhangi bir bedel almadan Kocaelispor’a göndermişti.