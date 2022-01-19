Gündemde bol isim var

Kocaelispor’da dış transfer çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. Yeşil siyahlılar santrfor, 8 numara, kanat ve sol bek için girişimlerini sürdürüyor. İşte Kocaelispor’un gündemindeki isimler

KINGSLEY EDUWO (SANTRFOR)

Dino’nun yeniden sakatlanması ile canı oldukça sıkılan Kocaelispor’da acil olarak takıma etkili bir santrfor aranıyor. Yeşil siyahlı kulübün gündeminde Nijeryalı Kingsley Eduwo yer alıyor. 26 yaşındaki Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Orooba’da forma giyiyor. 2023’e kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan ve takımdan ayrılmak istediği öğrenilen Eduwo, 13 lig, 3 de kupa maçında toplam 5 gol attı, 3 de asist yaptı. Bu futbolcu sezon öncesinde Samsunspor ile de anıldı. Atletik futbolcu gollerinin ardından attığı taklaları ile biliyor.

LEBOGANG PHIRI (10 NUMARA)

Yeşil siyahlıların 8 ve 10 numara için gündemindeki isimlerin başında Çaykur Rizespor forması giyen Lebogang Phiri geliyor. Sezon öncesinde Fransa’nın Guingamp takımından transfer edilen Güney Afrikalı futbolcunun 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Phiri bu sezon Rize ekibi ile 7 lig, 1 de kupa maçında sahaya çıktı ve 1 asist yaptı. 15 yabancısı bulunan Çaykur Rizespor yabancı transferi yapmak istiyor ve bu nedenle elindeki yabancıları çıkarmak istiyor. Bu futbolculardan birisi Phiri sezon içinde bağ sakatlıkları yaşamış ve bir süre takımından uzak kalmıştı.

BÜLENT CEVAHİR (SOL BEK)

Sol bek için düşünülen isimlerin başında Hatayspor’da forma giyen Bülent Cevahir geliyor. Hatay ekibi Başakşehir’den Emre Kaplan’ı transfer edince Bülent’in bölgesine bir isim daha geldi. Manisaspor alt yapısında yetişen, Balıkesir, Yeni Malatya ve Karagümrükspor formaları da giyen 29 yaşındaki futbolcunun Hatay ekibi ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bülent ile kiralık olarak anlaşılması hedefleniyor. Bülent, Hatay ekibinde bu sezon 5 lig ve 1 de kupa maçında toplam 162 dakika sahada kaldı. Bülent’in Kocaelispor’a sıcak baktığı öğrenildi.

KEREM CAN AKYÜZ (SOL BEK)

Yeşil siyahlıların sol bek adayları arasında uzun süredir Kerem Can Akyüz bulunuyor. Gençlerbirliği Kulübü Kerem’i “Alternatifim yok” dediği için çıkarmak istemiyor. 32 Keremcan Karşıyaka, Mardin, Diyarbakır Belediye, Türk Telekom, Konya Şeker, Adana Demir, Balıkesir, Alanya, Denizli, Bursa ve Samsunspor formaları giydi. Başarılı sol bek bu sezonun ilk yarısında 19 maça çıktı ve 1.646 dakika sahada kaldı.

HÜSAMETTİN TUT (SOL BEK)

Ligin etkili sol kanat savunucularından Hüsamettin Tut kısa bir süre önce Keçiörengücü ile anlaştı. Futbolcu ilk maçta süre almadı ve bu durum da futbolcuyu huzursuz etti. Hüsamettin forma giymediği için transfer hakkı da bitmiş değil. Teknik ekip Hüsamettin için yeşil ışık yaktı. Futbolunun yanından son derece karakterli bir futbolcu olan 31 yaşındaki futbolcu Ordu, Çankırı ve Giresun formaları da giydi. Hüsamettin sezonun ilk yarısında Giresun forması ile 1 maçta 45 dakika süre bulabildi.

IBRAHIMA WADJI (SANTRFOR, KANAT)

Sezon öncesinde de adı gündeme gelen ancak Azerbaycan Karabağ takımının 600 bin Euro bonservis vererek transfer ettiği Ibrahima Wadji yeniden yeşil siyahlıların gündeminde yer alıyor. 27 yaşındaki Senegalli, şu an Antalya’da kamp yapan takımında mutlu değil. Bölgesinde 4 santrfor bulunan futbolcu takımdan çıkmak istiyor. 2024’e kadar Karabağ’da sözleşmesi bulunan Wadji’nin kiralanması isteniyor. 5 yıl önce Gaziantep Büyükşehir forması da giyen Wadji bu sezon ligde 9, UEFA Konferans Ligi’nde de 6 olmak üzere 15 maça çıktı, 5 gol attı.

KABONGO KASONGO (SANTRFOR, KANAT)

Teknik ekibin en çok istediği isimlerin başında Boluspor’un güçlü ofans oyuncusu Kabongo Kasongo geliyor. Kongolu futbolcu bu sezon takımı 16 lig, 1 de kupa maçına çıktı ve 7 gole imza attı. Arabistan takımlarında uzun yıllar forma giyen 27 yaşındaki futbolcunun bu sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Kocaelispor’a gelmeye sıcak bakan Kasongo için kulübü bonservis istiyor. Çalışkan ve iş disiplini ile dikkat çeken futbolcu için golcü için temaslar sürüyor.

MICHEL LANDEL (6-8 NUMARA)

Yeşil siyahlıların 1 aydır takibindeki Landel, Bandırmaspor’da forma giyiyor. Bandırma ekibinin kulüp başkanı Onur Göçmez Landel ile ilgili açıklama yapsa da futbolcudan para kazanmanın yolları da aranıyor. Gineli futbolcu 32 yaşında olmasına rağmen temposu ve ön alandaki mücadelesi ile dikkat çekiyor. Türkiye’de ilk kez Ordu forması giyen Afrikalı, Gençlerbirliği, Alanya ve Giresun formaları ile giydi. Landel bu sezon Balıkesir takımında 19 lig, 1 de kupa maçında 3 gol attı.

BRANDUR HENDRIKSON OLSEN (6 ve 8 NUMARA)

Faroe Adaları doğumlu 27 yaşındaki Olsen boşta. Son olarak İsveç’in Helsinborg takımında oynadı. Bu sezon 39 lig maçta 13 gol attı, 6 da asist yaptı. Faroe Adaları Milli Takım oyuncusu da olan Olsen, milli forma altında 50 maça çıktı, 6 gol attı. Futbolcuyu birçok ülkeden iyi takımlar transfer etmek istiyor. O takımlardan birisi de Kocaelispor. Bu transfer gerçekleşirse yeşil siyahlılar iyi bir işe imza atmış olacak.

GELENLER

Sezon öncesi yapılan bir dizi hata nedeni ile alınacak futbolcular bu kez ince elenip sık dokunuyor. Yeşil siyahlılar devre arasında Menemenspor’dan kanat oyuncusu Rasheed Akanbi, Adanaspor’dan santrfor Samed Ali Kaya ve Manisa’dan sağ bek Mehmet Yılmaz ile resmen anlaştı. Kocaelispor – Ankaragücü maçını tribünden izleyen, ertesi gün ise tesislere gelen gurbetçi stoper Berkay Dabanlı’nın ise Avusturya’daki evrakları ile ilgili süreç devam ettiği ve kulübü ile fesih yapmadığı için resmi imza atılmadı.