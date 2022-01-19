"Berkay  transferi tamam”

Transfer gelişmeleriyle ilgili açıklama yapan başkan Koyun, "8 ve 10 numara pozisyonlarını oynayabilen yabancı bir futbolcuyla anlaşmak üzereyiz. Stoper mevkisi için Berkay Dabanlı ile anlaşma sağladık. Bir tane de forvet ya da kanat almayı düşünüyoruz. Bu konuyla da ilgili gelişmeler olabilir. Taraftarımız sabırlı olsun. Forvetsiz oynuyoruz, sakatlarımız ama yeni yaptığımız transferlerle takımı hak ettiği yerlere getireceğiz” dedi.