19 Oca 2022 - 17:25- Spor G: 19 Oca 2022 - 17:27

Boksörler Türkiye’nin zirvesinde
Boksörler Türkiye’nin zirvesinde mask
Haber albümü için resme tıklayın

U22 Türkiye Şampiyonası’nda Kocaelili sporcular 57 Tahir Taha Akkoyun ve Alperen Terzi Türkiye şampiyonu oldu. Aynı organizasyonda Samet Ersoy Türkiye ikinciliğini elde etti ve milli takıma çağrıldı. Milli takıma  antrenör Selim Vinçoğlu da davet edildi. Bu arada 54 Türkiye şampiyonu olan Samet Gümüş bizim sporcumuz iken,  Ankara Eski 200 bin lira verdi, oraya transfer oldu.

19 Oca 2022 - 17:25 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.503.243 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Boksörler Türkiye’nin zirvesinde mask
Boksörler Türkiye’nin zirvesinde
"Berkay  transferi tamam” mask
"Berkay  transferi tamam”
Gündemde bol isim var mask
Gündemde bol isim var
Yiğitali gözden çıkarılmıştı mask
Yiğitali gözden çıkarılmıştı
Paşa Benhur Antalya Y.Ali ile ilgileniyor   mask
Paşa Benhur Antalya Y.Ali ile ilgileniyor  
Darıca’da halk oyunları gösterisi düzenlenecek mask
Darıca’da halk oyunları gösterisi düzenlenecek
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL