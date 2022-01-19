Boksörler Türkiye’nin zirvesinde

U22 Türkiye Şampiyonası’nda Kocaelili sporcular 57 Tahir Taha Akkoyun ve Alperen Terzi Türkiye şampiyonu oldu. Aynı organizasyonda Samet Ersoy Türkiye ikinciliğini elde etti ve milli takıma çağrıldı. Milli takıma antrenör Selim Vinçoğlu da davet edildi. Bu arada 54 Türkiye şampiyonu olan Samet Gümüş bizim sporcumuz iken, Ankara Eski 200 bin lira verdi, oraya transfer oldu.