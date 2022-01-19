19 Oca 2022 - 17:26- Spor G: 19 Oca 2022 - 17:27

‘Körfez bizi ilgilendirmez’
‘Körfez bizi ilgilendirmez’ mask
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Yarınki rakip Samsunspor’un ünlü teknik direktörü Fuat Çapa, sezonun ilk devresinde kaybettikleri krediyi, ikinci yarıdaki performansları ile tekrar kazanmak istediklerini söyledi. Sezona şampiyonluk parolası ile başlayıp aldığı kötü sonuçların ardından hoca değişikliğine giden Samsunspor’da Teknik Direktör Fuat Çapa, ilk devrede alınan 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetin ikinci devredeki puan kaybetme kredilerini azalttığını ifade etti.

 

“70 PUAN ÜSTÜNE KİMSE ÇIKAMAZ”

Çapa, “Bu sezon 70 ve üstü puana ulaşılabileceğini sanmıyorum. Rekabet edecek takım sayısı bu sene oldukça fazla. Sezon sonu ne olacağını söylemek çok doğru değil. Kocaelispor’un beklentinin altında kaldığını görsek de iyi bir kadroları var. Ankaragücü maçında da bu göründü. Hücum hatları gayet etkili oyunculardan oluşuyor. Kocaelispor maçından güzel bir sonuç alıp, ondan sonraki süreçte 14 günlük boşluğu iyi bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Maç öncesi Kocaelispor cephesinden yapılan açıklamalara çok fazla mesai harcayacak bir zamanımız yok” diye konuştu.
# Kocaelispor, Ankaragücü

19 Oca 2022 - 17:26 - Spor

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