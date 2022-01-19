840 üyenin bulunduğu Kocaeli Kahveciler Odası'nın genel kurulu, dün gerçekleşti. Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen genel kurul sonrasında mevcut başkan Erdoğan Göçer 188 oy ile tekrar başkan seçildi. Enver Turgut 118 oy alırken Adem Çoban ise 88 oyda kaldı.
19 Oca 2022 - 17:36- Gündem Güncelleme: 19 Oca 2022 - 17:38
2 rakibi Göçer’i devirmedi
Kocaeli Kahveciler Odası 8'inci Olağan Genel Kurulu'unda mevcut başkan Erdoğan Göçer, 188 oy alarak yeniden başkan seçildi. Göçer, 4 sene daha odanın başkanlığını yürütecek
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.