2 rakibi Göçer’i devirmedi

840 üyenin bulunduğu Kocaeli Kahveciler Odası'nın genel kurulu, dün gerçekleşti. Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen genel kurul sonrasında mevcut başkan Erdoğan Göçer 188 oy ile tekrar başkan seçildi. Enver Turgut 118 oy alırken Adem Çoban ise 88 oyda kaldı.