19 Oca 2022 - 17:36- Gündem G: 19 Oca 2022 - 17:38

2 rakibi Göçer’i devirmedi

Kocaeli Kahveciler Odası 8'inci Olağan Genel Kurulu'unda mevcut başkan Erdoğan Göçer, 188 oy alarak yeniden başkan seçildi. Göçer, 4 sene daha odanın başkanlığını yürütecek

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
2 rakibi Göçer’i devirmedi mask

840 üyenin bulunduğu Kocaeli Kahveciler Odası'nın genel kurulu, dün gerçekleşti. Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen genel kurul sonrasında mevcut başkan Erdoğan Göçer 188 oy ile tekrar başkan seçildi. Enver Turgut 118 oy alırken Adem Çoban ise 88 oyda kaldı.

19 Oca 2022 - 17:36 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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