Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önce işledikleri hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, silahlı tehdit ve yağma gibi suçlardan aranan, haklarında 1 ile 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamak amacıyla polis ekiplerince operasyon düzenledi. Operasyonda işledikleri çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki 14 kişi, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
19 Oca 2022 - 17:38- Asayiş Güncelleme: 19 Oca 2022 - 17:39
Aranan 14 kişi polise yakalandı
Kocaeli’de işledikleri çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.