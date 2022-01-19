19 Oca 2022 - 17:38- Asayiş G: 19 Oca 2022 - 17:39

Aranan 14 kişi polise yakalandı

Kocaeli’de işledikleri çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Aranan 14 kişi polise yakalandı mask

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önce işledikleri hırsızlık, dolandırıcılık, kasten yaralama, silahlı tehdit ve yağma gibi suçlardan aranan, haklarında 1 ile 10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamak amacıyla polis ekiplerince operasyon düzenledi. Operasyonda işledikleri çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki 14 kişi, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

19 Oca 2022 - 17:38 - Asayiş

Muhabir  Nuri Akçaharman

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