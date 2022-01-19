19 Oca 2022 - 17:41- Siyaset G: 19 Oca 2022 - 17:42

Demir, Kocaeli başkanlarını olası erken seçime karşı uyardı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, Kocaeli il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda ilçe başkanlarının tamamı hazır bulunurken tek tek brifing alan ve uyarılarda bulunan Demir, olası bir baskın seçime karşı hazırlıklı olunmasını istedi
Demir, Kocaeli başkanlarını olası erken seçime karşı uyardı mask

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir’in ev sahipliğinde, Körfez İlçe Başkanı Mustafa Bükin’e ait Başiskele’deki Tatlıcı Mahmut Usta işletmesinde kahvaltılı toplantı düzenlendi. Toplantıda İl Başkanı Serap Çakır, ilçe başkanları; Ömer Uçar (İzmit), Kadriye Güner (Gölcük), Fesih Telli ( Dilovası), Alican Karakaya (Gebze), Murat Çoban ( Çayırova), Emel Oruç ( Kartepe) ve Hasan Deniz Gürkan (Kandıra) hazır bulundu.

EKSİKLİKLER KONUSUNDA UYARDI

Her ilçe başkanından teşkilatlanma, üye ve saha çalışmaları konusunda bilgiler alan genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, tespit ettiği eksiklikler konusunda uyarılarda bulundu. İl Başkanı Serap Çakır ile yakalanan ivmenin sürdürülebilmesi için ilçe teşkilatlarının da sürekli sahada olması gerektiğinin altını çizen Demir, hiçbir şekilde dedikoduya, fitneye, fesata geçit vermeden birlik ve beraberlik içerisinde çalışılmasının sürdürülmesini istedi. Demir, olası bir baskın seçime karşı hazırlıklı olunmasını da istedi. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen programda başkanlar hem sorunlarını dile getirme hem de uzun bir aradan sonra ilk kez bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar.
# Başiskele, Dilovası, Çayırova, Kartepe, Mustafa

19 Oca 2022 - 17:41 - Siyaset

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