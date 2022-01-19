Demir, Kocaeli başkanlarını olası erken seçime karşı uyardı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir’in ev sahipliğinde, Körfez İlçe Başkanı Mustafa Bükin’e ait Başiskele’deki Tatlıcı Mahmut Usta işletmesinde kahvaltılı toplantı düzenlendi. Toplantıda İl Başkanı Serap Çakır, ilçe başkanları; Ömer Uçar (İzmit), Kadriye Güner (Gölcük), Fesih Telli ( Dilovası), Alican Karakaya (Gebze), Murat Çoban ( Çayırova), Emel Oruç ( Kartepe) ve Hasan Deniz Gürkan (Kandıra) hazır bulundu.
EKSİKLİKLER KONUSUNDA UYARDI
Her ilçe başkanından teşkilatlanma, üye ve saha çalışmaları konusunda bilgiler alan genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, tespit ettiği eksiklikler konusunda uyarılarda bulundu. İl Başkanı Serap Çakır ile yakalanan ivmenin sürdürülebilmesi için ilçe teşkilatlarının da sürekli sahada olması gerektiğinin altını çizen Demir, hiçbir şekilde dedikoduya, fitneye, fesata geçit vermeden birlik ve beraberlik içerisinde çalışılmasının sürdürülmesini istedi. Demir, olası bir baskın seçime karşı hazırlıklı olunmasını da istedi. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen programda başkanlar hem sorunlarını dile getirme hem de uzun bir aradan sonra ilk kez bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.