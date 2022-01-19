İYİ Parti Darıca'da yeni başkan Altay

İYİ Parti Kocaeli İl Teşkilatı’nda olası erken seçim öncesi teşkilatlarda yeni yapılanma çalışmaları devam ediyor. Kandıra İlçe Başkanı Hilal Kübra Altınay ve Çayırova İlçe Başkanı Mehmet Uzunal geçtiğimiz günlerde görevlerinden ayrılmıştı. Görevden ayrılan son ilçe teşkilatı Darıca olmuş, İlçe Başkanı Hüseyin Gündüz istifa etmişti. İYİ Parti Darıca İlçe Başkanlığı görevine Güven Altay atandı. İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Güven Altay’a yeni görevinde başarılar diledi.

GÜVEN ALTAY KİMDİR?

1974 Erzurum/Şenkaya doğumlu. İlköğrenimini Erzurum’da, Orta öğrenimini İstanbul’da, Lise öğrenimimi Darıca’da tamamladı. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirerek Kamu Yöneticisi olarak 1999 yılında mezun oldu. 1999-2000-2001 yıllarında açılan İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık adaylığı sınavını kazanmasına rağmen kontenjan nedeniyle ataması yapılmadı. MHP Gebze ve MHP Darıca’da çeşitli görevlerde bulundu. İYİ Parti’nin kurulmasıyla birlikte İYİ Parti Gebze İlçe Teşkilatı kurucuları arasında yer aldı. Gebze Erzurum Kültür ve Dayanışma Derneği’nde yöneticilik yaptı. Halen Altay Spor İhtisas Kulübü’nde başkan yardımcısı. Uluslararası bir inşaat şirketinde Genel Müdür olarak görev yapmakta. Evli ve bir çocuk babasıdır.