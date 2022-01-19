19 Oca 2022 - 17:42- Gündem G: 19 Oca 2022 - 17:43

Halıcı: Dil ile oluşacak yaraların telafisi zordur

Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı, geçtiğimiz akşam gerçekleşen toplantıda, derneğin Kocaeli’deki ilçe başkanları ile bir aray...
Halıcı: Dil ile oluşacak yaraların telafisi zordur mask

Anadolu Gençlik Derneği Kocaeli Şube Başkanı Kemal Halıcı, geçtiğimiz akşam gerçekleşen toplantıda, derneğin Kocaeli’deki ilçe başkanları ile bir araya geldi. Dernek yetkililerine kullanacakları dil ve üslup yönünden uyarılarda bulunan Halıcı, insanlara sergilenecek her türlü yaklaşımın insani ve vicdani bir metoda oturtulması gerektiğinin altını çizdi.

 

“HİÇBİR GENCİ İNCİTMEMELİYİZ”

Halıcı, “Genelde ve özelde yapmaya gayret gösterdiğimiz çalışmalar ile gençlerimizin gönlüne girmeyi ve onları hayırlı işlere yönlendirmeyi amaçladık. Gayretimizden daha büyük bir netice elde etmek istiyorsak kullandığımız dil ve üsluba çok dikkat etmeli, kimseye karşı kırıcı olamamalıyız. Dil ile oluşacak yaraların telafisinin çok zor olduğunu unutmamalıyız. Hiçbir genci dış görünüşü, inancı ya da hoşumuza gitmeyecek bir alışkanlığı sebebiyle incitemeyiz. Bu sebeplerden ötürü dil ve üslubumuzu ölçülü bir şekilde, Müslüman’a yakışır bir ahlakla kullanmalıyız” dedi.

19 Oca 2022 - 17:42 - Gündem

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