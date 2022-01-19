19 Oca 2022 - 17:42- Siyaset G: 19 Oca 2022 - 17:44

“Güçlü ve özgür bir devlet için tek adres, BTP”

BTP İl Başkanı Muharrem Can, Kartepe’de düzenlenen üye katılım programında yeni üyelere rozetlerini taktı. Can, “Güçlü ve itibarlı bir devlet ve özgür bir millet olmak istiyorsak bunun tek adresi, bu eşsiz Milli Ekonomi Modeli’ni programına alan BTP ve lideri Hüseyin Baş'tır” dedi
“Güçlü ve özgür bir devlet için tek adres, BTP” mask

Bağımsız Türkiye Partisi, önceki akşam Kartepe bölgesinde üye çalışmalarına devam etti. BTP Kartepe İlçe Başkanı Yusuf Çakır’ın ev sahipliğinde Bağdat Kıraathanesi’nde yapılan üye toplantısında partiye yeni katılan üyelere rozetlerini BTP İl Başkanı Muharrem Can taktı. Can, her ilçede sahada üye çalışmalarının yapıldığını, bu hafta içinde ve sonunda 5 ilçede daha üye katılım programları organize edeceklerini söyledi.

“EN GÜÇLÜ KILACAK UNSUR EKONOMİ”

Ekonomik krizle ilgili açıklamalarda bulunan Can, “Türkiye'nin yetki sahibi siyasilerinin hala bu köhne kapitalist sistemde ısrarını anlamak gerçekten mümkün değil. Şüphesiz, devleti ve milleti güçlü kılacak olan en önemli unsur da ekonomidir. Bu sebeple Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmadan önce ekonomik bağımsızlığın ve kalkınmanın temellerini attığı İzmir İktisat Kongresi'ni gerçekleştirmiştir. Güçlü ve itibarlı bir devlet, güçlü ve özgür bir millet olmak istiyorsak bunun tek adresi, bu eşsiz Milli Ekonomi Modeli’ni parti programına alan BTP ve lideri Hüseyin Baş'tır” dedi.
# Kartepe, Mustafa

19 Oca 2022 - 17:42 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.503.243 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Güçlü ve özgür bir devlet için tek adres, BTP” mask
“Güçlü ve özgür bir devlet için tek adres, BTP”
Demir, Kocaeli başkanlarını olası erken seçime karşı uyardı mask
Demir, Kocaeli başkanlarını olası erken seçime karşı uyardı
CHP'den AKP hakkında kamuda torpil iddiası mask
CHP'den AKP hakkında kamuda torpil iddiası
YRP Genel Merkezi’nden Derince’ye çıkarma mask
YRP Genel Merkezi’nden Derince’ye çıkarma
CHP Karamürsel’de Aksu da aday mask
CHP Karamürsel’de Aksu da aday
YRP’li gençlerden İYİ Partili gençlere ziyaret mask
YRP’li gençlerden İYİ Partili gençlere ziyaret
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL