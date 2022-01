“Güçlü ve özgür bir devlet için tek adres, BTP”

Bağımsız Türkiye Partisi, önceki akşam Kartepe bölgesinde üye çalışmalarına devam etti. BTP Kartepe İlçe Başkanı Yusuf Çakır’ın ev sahipliğinde Bağdat Kıraathanesi’nde yapılan üye toplantısında partiye yeni katılan üyelere rozetlerini BTP İl Başkanı Muharrem Can taktı. Can, her ilçede sahada üye çalışmalarının yapıldığını, bu hafta içinde ve sonunda 5 ilçede daha üye katılım programları organize edeceklerini söyledi.

“EN GÜÇLÜ KILACAK UNSUR EKONOMİ”

Ekonomik krizle ilgili açıklamalarda bulunan Can, “Türkiye'nin yetki sahibi siyasilerinin hala bu köhne kapitalist sistemde ısrarını anlamak gerçekten mümkün değil. Şüphesiz, devleti ve milleti güçlü kılacak olan en önemli unsur da ekonomidir. Bu sebeple Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmadan önce ekonomik bağımsızlığın ve kalkınmanın temellerini attığı İzmir İktisat Kongresi'ni gerçekleştirmiştir. Güçlü ve itibarlı bir devlet, güçlü ve özgür bir millet olmak istiyorsak bunun tek adresi, bu eşsiz Milli Ekonomi Modeli’ni parti programına alan BTP ve lideri Hüseyin Baş'tır” dedi.