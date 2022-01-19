19 Oca 2022 - 21:33- Gündem G: 19 Oca 2022 - 21:35

Bakan Koca güncel corona verilerini açıkladı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 19 Ocak 2022 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca güncel corona verilerini açıkladı! mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 19 Ocak verilerine göre, 412 bin 31 test yapıldı.

Son 24 saatte, 72 bin 615 yeni vaka tespit edildi. Bugün 84 bin 426 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 176 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son verilere göre, 65 YAŞ VE ÜSTÜ, vakaların %8'ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin HASTANEYE YATIŞ ORANI %10'un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir” dedi.
# sağlık, covid

19 Oca 2022 - 21:33 - Gündem

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