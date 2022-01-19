19 Oca 2022 - 21:34- Gündem G: 19 Oca 2022 - 21:36

Eşine önce ateş etmiş sonra bıçaklayarak öldürmüştü, cezası belli oldu

Kocaeli'de eşine önce pompalı tüfekle ateş eden, sonra bıçaklayarak öldüren sanık, Yargıtay’ın mahkemeden çıkan kararı bozması neticesinde yeniden hakim karşısına çıktı. Savunmasında, "Sözün bittiği yerdeyim. Keşke öyle bir şey olmasaydı" diyen sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Eşine önce ateş etmiş sonra bıçaklayarak öldürmüştü, cezası belli oldu mask

Olay, 2013 yılının Kasım ayında Kocaeli'nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Gonca Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Devlet Demiryolları'nda (TCDD) makine bakım operatörü olarak çalışan Hacı Osman T. (40), kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Hayriye T. (30) ile tartışmaya başlamış, 4 çocuğunun gözleri önünde eşini bıçaklamış ve pompalı tüfekle ateş ederek öldürmüştü. Olayın ardından evdeki doğalgazı açarak çocukları S.T. (16), S.T. (14), Y.T. (10) ve A.M.T. (6) ile evde bekleyen Hacı Osman T., polis ekipleri tarafından gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yargılanma sürecinde tahrik indirimi uygulanan sanığa 18 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti. Farklı tarihlerde 3 kez Yargıtay’a gönderilen karar neticesinde dava tekrardan görüldü.

"KEŞKE ÖYLE BİR ŞEY OLMASAYDI"

Sanık Hacı Osman T., Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık SEGBİS ile bağlanırken avukatı ise salonda hazır bulundu. Savunma yapan sanık, "Çocuklarımın bana ihtiyacı var. Bir çocuğumum askerlik vakti geldi, diğeri ise evlenme vakti geldi. Her ikisi de benim cezaevinden çıkmamı bekliyor. 9 yıldır tutukluyum, benim babalık vazifelerim bitmiş değil. Büyük sorumluluklarım var. Memuriyetimi kaybettim, sözün bittiği yerdeyim. Keşke öyle bir şey olmasaydı, takdiri ilahi" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Hacı Osman T.'nin kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın yargılanma sürecinde sergilediği davranışları da dikkate alan heyet, cezada indirim uygulayarak müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.

# Sokak

19 Oca 2022 - 21:34 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.503.243 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Halıcı: Dil ile oluşacak yaraların telafisi zordur mask
Halıcı: Dil ile oluşacak yaraların telafisi zordur
İYİ Parti Darıca'da yeni başkan Altay mask
İYİ Parti Darıca'da yeni başkan Altay
Araç kiralama hizmeti alınacak mask
Araç kiralama hizmeti alınacak
Broşür basım hizmeti alınacak mask
Broşür basım hizmeti alınacak
Kocaeli’nin akıllı şehir olması için şura düzenlendi mask
Kocaeli’nin akıllı şehir olması için şura düzenlendi
Vali Yavuz ve Başkan Bulut’tan Sanayi Sitesi esnafına ziyaret mask
Vali Yavuz ve Başkan Bulut’tan Sanayi Sitesi esnafına ziyaret
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL