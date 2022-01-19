Benzine bir zam daha

Benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam geldi. Açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) geldi. Yapılan açıklamada, “20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 46 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.” denildi.
İŞTE ZAMLI FİYATLAR
Yeni zamlardan sonra benzin fiyatları; İstanbul’da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir’de 13,67 liradan 14,13 liraya Ankara’da 13,66 liradan 14,12 liraya çıkacak.
MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ
Öte yandan dün de motorine 52 kuruş zam yapılmıştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 52 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denilmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.