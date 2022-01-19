19 Oca 2022 - 21:36- Gündem G: 19 Oca 2022 - 21:38

Benzine bir zam daha

Akaryakıtta zam furyası sürüyor. Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 46 kuruş zam geldi.
Benzine bir zam daha mask

Benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam geldi. Açıklama Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) geldi. Yapılan açıklamada, “20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 46 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.” denildi.

İŞTE ZAMLI FİYATLAR

Yeni zamlardan sonra benzin fiyatları; İstanbul’da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir’de 13,67 liradan 14,13 liraya Ankara’da 13,66 liradan 14,12 liraya çıkacak.

MOTORİNE ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan dün de motorine 52 kuruş zam yapılmıştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 52 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denilmişti.

19 Oca 2022 - 21:36 - Gündem

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