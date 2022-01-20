Kerem Can Akyüz tamam!

Kocaelispor’un devre arasında kadrosuna katmak istediği sol bek adayları arasında karar verildi. Uzun süredir gündemde bulunan ve sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği Kulübü’nde 19 maça çıkan Kerem Can Akyüz ile her konuda anlaşıldı. Futbolcunun gün içinde İzmit’e gelmesi bekleniyor. Kerem, geçen sezon oynadığı Samsunspor forması altında İlyas Kubilay Yavuz ile de takım arkadaşıydı.
BU HAFTA CEZALI
Gençlerbirliği’nin sezon başında bonservissiz olarak kadrosuna kattığı sol bek Kerem Can Akyüz’ün ayrılma düşüncesini kulübe ilettiği biliniyordu. Kerem, Adanaspor maçında gördüğü sarı kartla Manisa FK karşılaşması öncesi cezalı duruma düşmüştü. Transfer tahtası kapalı olan Gençlerbirliği’nin Kerem Can üzerinden bir miktar bonservis alabileceği de gelen haberler arasında. 32 yaşındaki futbolcu Karşıyaka, Mardin, Diyarbakır Belediye, Türk Telekom, Konya Şeker, Adana Demir, Balıkesir, Alanya, Denizli, Bursa ve Samsunspor formaları giydi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.