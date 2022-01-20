20 Oca 2022 - 09:40- Spor G: 20 Oca 2022 - 09:42

Kerem Can Akyüz tamam!

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Kerem Can Akyüz tamam! mask

Kocaelispor’un devre arasında kadrosuna katmak istediği sol bek adayları arasında karar verildi. Uzun süredir gündemde bulunan ve sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği Kulübü’nde 19 maça çıkan Kerem Can Akyüz ile her konuda anlaşıldı. Futbolcunun gün içinde İzmit’e gelmesi bekleniyor. Kerem, geçen sezon oynadığı Samsunspor forması altında İlyas Kubilay Yavuz ile de takım arkadaşıydı.

BU HAFTA CEZALI

Gençlerbirliği’nin sezon başında bonservissiz olarak kadrosuna kattığı sol bek Kerem Can Akyüz’ün ayrılma düşüncesini kulübe ilettiği biliniyordu. Kerem, Adanaspor maçında gördüğü sarı kartla Manisa FK karşılaşması öncesi cezalı duruma düşmüştü. Transfer tahtası kapalı olan Gençlerbirliği’nin Kerem Can üzerinden bir miktar bonservis alabileceği de gelen haberler arasında. 32 yaşındaki futbolcu Karşıyaka, Mardin, Diyarbakır Belediye, Türk Telekom, Konya Şeker, Adana Demir, Balıkesir, Alanya, Denizli, Bursa ve Samsunspor formaları giydi.
# Kocaelispor

20 Oca 2022 - 09:40 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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