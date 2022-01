“Kapınızı sokak hayvanlarına açın, temizliği biz yapalım”

Kış mevsimi ve kar yağışlarının etkisini göstermeye devam ettiği kent genelinde sokaktaki dostlarımızı da unutmayan İzmit Belediyesi örnek bir projeye daha imzasını atıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu soğuk havalarda can dostlarımıza kapılarını açan vatandaşlara temizlik hizmeti vermeye başlıyor. Bu geceden itibaren sokak hayvanlarını garaj, sığınak gibi kapalı alanlarında barınmalarını sağlayacak olan vatandaşlara Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri temizlik hizmeti verecek.

CAN DOSTLARIMIZI UNUTMAYALIM

Hava sıcaklıklarındaki aşırı düşüş sonrası sokak hayvanlarına dikkat çeken İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, "Sokaktaki can dostlarımızı lütfen unutmayalım. Onlar da hayatlarımızın bir parçası. Can dostlarımıza her an mama desteği vermeyi sürdüreceğiz. Mümkün olduğu kadar korunaklı alanlar oluşturacağız. Bu konuda her türlü adımı atıp, İzmitlilerle birlikte can dostlarımıza bu kara kışta sahip çıkıyoruz. Buradan tüm İzmitli hemşerilerimize çağrı yapıyorum. Kapılarımızı can dostlarımıza açalım. Temizliği İzmit Belediyesi olarak biz yapacağız" ifadelerini kullandı.

ÇOK DUYARLI VATANDAŞLARIMIZ VAR

Konuyla ilgili detayları paylaşan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Cemal Derya, çağrılarına karşılık bulduklarını belirterek “Öncelikle bütün duyarlı vatandaşlarımıza geri dönüşleri için teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuda çok duyarlı vatandaşlarımız var. Malum üstümüze kat kat giyindiğimiz ve önlem aldığımız halde nasıl üşüyoruz. Burada kendimizden pay biçerek bunlar da birer canlı, sokaklarda yaşam mücadelesi veriyorlar diyen Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in isteğiyle bu hizmeti başlattık. Başkanımızın bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu biliyoruz.

VATANDAŞLARA BİR SÖZ VERDİK

Duyarlı vatandaşlarımıza bir sesleniş yaptık. Bu gece özellikle çok ağır bir don bekleniyor. Biz sahada görevdeyiz. Don ile mücadelemizi, karla mücadelemizi sürdürüyoruz. Sahada mücadelemiz esnasında gördüğümüz manzaralar çok iç yakıcı. Sokak hayvanları yatmak için korunaklı yerler bulmakta zorlanıyor, kuru yerler bulmakta zorlanıyor. Bu gece binalarını, garajlarını, kapalı alanlarını sokak hayvanlarının barınması için açacak bütün vatandaşlarımıza bir söz verdik.

TEMİZLİK VE DEZENFEKTAN SÖZÜ

Sokak hayvanlarının barınmasından dolayı kapalı alanları kirlenirse yarından itibaren bize bildirmeleri halinde temizliği ve dezenfektanı İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından garanti altındadır. Şu ana kadar da çok olumlu dönüşler var. İnşallah bu gece bu önerimiz vatandaşlarımız tarafından karşılık bulacaktır. Bu sokak hayvanlarının bu soğuk kış günlerinde biraz kuru kalmalarını biraz hastalanmamaları için kapalı korunaklı yerde kalmalarını sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Örnek bir uygulama olması lazım daha önce yapıldı mı bilmiyorum ama biz İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak başkanımızın da talimatıyla bir çağrıda bulunduk ve karşılık bulmaya başladı.

SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ

Biz sözümüzün arkasındayız. Neresi olursa olsun hayvanlara barınma ihtiyacını bu soğuk havalarda giderecek herkes bizi arayabilir. Bütün bu hayvanların barınmalarından dolayı oluşacak kirliliğin temizliği bize ait. Biz bunu taahhüt ettik bir kere sözümüzü verdiğimiz zaman her zaman arkasında dururuz. İzmit Belediyesi Temizlik İşleri olarak ne kadar olursa olsun biz yetişecek güçteyiz. İzmit Belediyesi tarafından bundan sonraki her soğuk havada tekrar tekrar çağrılar yenilecektir. Neresi olursa olsun biz temizlenmesini taahhüt ediyoruz” şeklinde konuştu.