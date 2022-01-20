20 Oca 2022 - 10:10- Gündem G: 20 Oca 2022 - 10:11

Anne Şehir katılımcılarına “Aile Eğitim” semineri verildi

Büyükşehir Belediyesi “Ailem Kocaeli” projesi kapsamında ailelerin bilinçlenmesi ve toplumun güçlenmesi için Aile Eğitim Programları düzenliyor

Anne Şehir katılımcılarına “Aile Eğitim” semineri verildi mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Ailem Kocaeli” projesi kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile 4 hafta süren Aile Eğitim Programları (AEP), Gebze Ailem Kocaeli Eğitim Merkezinde ve Gebze, İzmit, Karamürsel’de bulunan Anne Şehir tesisleri eğitim salonlarında katılımcılarla gerçekleştirildi.

KÜLTÜREL FAALİYETLERE YÖNLENDİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmete başlayan “Ailem Kocaeli” projesi ile aile yapısını olumlu yönde destekleyecek faaliyetlerde bulunuldu. Bununla birlikte proje ile kapsamlı bilinçlendirme eğitimi ve şiddeti önleyici müdahale eğitimi de verildi. Yanısıra Sağlıklı yaşam programları, bireysel danışmanlık/aile danışmanlık hizmetleri, diyetisyen hizmetleri, eğitim faaliyetleri, çocuk ve yetişkin hobi atölyeleri, spor faaliyetleri, sosyal kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

AİLELER DAHA BİLİNÇLİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu Aile Eğitim Programları ile ailelerin; eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmaları, aile içi süreçlerini işlevselleştirilerek aile yaşam kalitelerinin artmasına, sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almaları konusunda bilinçlendirilme sağlandı.

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık, çocuk, eğitim
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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20 Oca 2022 - 10:10 - Gündem

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