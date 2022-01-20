Fatma Kaplan Hürriyet protokolü feshetti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen’in manevi oğlu Eriş Ülger’in kendi koleksiyonundan oluşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait eser ve özel eşyalarının geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir protokolle İzmit Belediyesi Atatürk Evi Müzesi’nde sergilenmesini sağlamıştı. İzmit Belediyesi Atatürk Evi’nde geçici süreyle sergilenen eşyalarla ilgili Eriş Ülger, bu eser ve eşyaları İzmit Belediyesi’ne satmak istedi. İzmit Belediyesi eşyaları satın almak için görüşmeye başladı. Ancak Ülger, bu eser ve özel eşyalar için İzmit Belediyesi’nden 5 milyon TL maddi ve 5 milyon TL manevi olmak üzere toplam 10 milyon TL talep etti.

İzmit Belediyesi’nce pazarlık konusu edilemeyeceği belirtilerek, satın alma işlemi gerçekleşmedi. Eriş Ülger’in ve başkan Hürriyet’in karşılıklı uzlaşması sonrası protokol feshedildi. Belediye konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: " İzmit Belediyesi Atatürk Evi’nde Araştırmacı-Yazar Sayın Eriş Ülger’in beyanı ile sahibi olduğu koleksiyonun geçici sergilenmesi için yapılan protokol bugün itibariyle sonlandırılmıştır.

Konuyla ilgili olarak; daha önce Sayın Eriş Ülger, Kocaeli Valiliği ve İzmit Belediyesi işbirliğinde tarihi tren garında geçici sergi ile sergilenen hatıra ve eşyalar, sonrasında İzmit Belediyesi Atatürk Evi’nde geçici sergilenmiştir. Bu sergileme esnasında Eriş Ülger’in talebi ile İzmit Belediyesince koleksiyonun satın alınması görüşülmüştür.

Eser sahibi Sayın Eriş Ülger tarafından; protokole konu obje ve eserlerle ilgili olarak İzmit Belediye Başkanlığından 5 Milyon TL maddi ve 5 Milyon manevi olmak üzere 10 Milyon TL talep edilmiştir. Yasa-mevzuat gereğince sergide bulunan obje eserlere bedel ödenebilmesi için 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu’nda bazı maddeler ön koşulmuştur.

İlgili kanunun 5, 23b, 24 ve 27. maddeleri ile bu kanuna istinaden 2009/27206 sayılı Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları tasnifi, tescili ve müzelere alınmaları hakkında yönetmelik gereği geçici olarak sergilenen objelerin değer tespit rapor alınması zorunluluğu bulunmaktadır.

Ancak koleksiyon sahibi tarafından bu raporun alınmasına muvafakat edilmediğinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ailesi ve silah arkadaşlarına ait olduğu beyan edilen obje-eserlerin İzmit Belediyesince pazarlık konusu edilemeyeceğinden satın alma işlemi gerçekleşmemiştir. Sayın Ülger’in talebiyle de sulh yoluyla ilgili protokolün feshi yoluna gidilmiştir.

Bundan böyle İzmit Atatürk Evi olarak değerlendirilen yapı; Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi olarak hem Atatürk’e ait hem de kurtuluş mücadelesi kahramanlarına ait eşyaların dönemsel sergilerin olacağı bir alan olarak hizmet vermeye devam edecektir. Zenginleştirilmesi planlanan bu yapı tadilat işlemleri sonrasında yeniden hizmete açılacaktır. "