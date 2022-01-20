Fatma Kaplan Hürriyet protokolü feshetti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen’in manevi oğlu Eriş Ülger’in kendi koleksiyonundan oluşan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ait eser ve özel eşyalarının geçtiğimiz yıllarda yaptığı bir protokolle İzmit Belediyesi Atatürk Evi Müzesi’nde sergilenmesini sağlamıştı. İzmit Belediyesi Atatürk Evi’nde geçici süreyle sergilenen eşyalarla ilgili Eriş Ülger, bu eser ve eşyaları İzmit Belediyesi’ne satmak istedi. İzmit Belediyesi eşyaları satın almak için görüşmeye başladı. Ancak Ülger, bu eser ve özel eşyalar için İzmit Belediyesi’nden 5 milyon TL maddi ve 5 milyon TL manevi olmak üzere toplam 10 milyon TL talep etti.
İzmit Belediyesi’nce pazarlık konusu edilemeyeceği belirtilerek, satın alma işlemi gerçekleşmedi. Eriş Ülger’in ve başkan Hürriyet’in karşılıklı uzlaşması sonrası protokol feshedildi. Belediye konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: " İzmit Belediyesi Atatürk Evi’nde Araştırmacı-Yazar Sayın Eriş Ülger’in beyanı ile sahibi olduğu koleksiyonun geçici sergilenmesi için yapılan protokol bugün itibariyle sonlandırılmıştır.
Konuyla ilgili olarak; daha önce Sayın Eriş Ülger, Kocaeli Valiliği ve İzmit Belediyesi işbirliğinde tarihi tren garında geçici sergi ile sergilenen hatıra ve eşyalar, sonrasında İzmit Belediyesi Atatürk Evi’nde geçici sergilenmiştir. Bu sergileme esnasında Eriş Ülger’in talebi ile İzmit Belediyesince koleksiyonun satın alınması görüşülmüştür.
Eser sahibi Sayın Eriş Ülger tarafından; protokole konu obje ve eserlerle ilgili olarak İzmit Belediye Başkanlığından 5 Milyon TL maddi ve 5 Milyon manevi olmak üzere 10 Milyon TL talep edilmiştir. Yasa-mevzuat gereğince sergide bulunan obje eserlere bedel ödenebilmesi için 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu’nda bazı maddeler ön koşulmuştur.
İlgili kanunun 5, 23b, 24 ve 27. maddeleri ile bu kanuna istinaden 2009/27206 sayılı Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları tasnifi, tescili ve müzelere alınmaları hakkında yönetmelik gereği geçici olarak sergilenen objelerin değer tespit rapor alınması zorunluluğu bulunmaktadır.
Ancak koleksiyon sahibi tarafından bu raporun alınmasına muvafakat edilmediğinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ailesi ve silah arkadaşlarına ait olduğu beyan edilen obje-eserlerin İzmit Belediyesince pazarlık konusu edilemeyeceğinden satın alma işlemi gerçekleşmemiştir. Sayın Ülger’in talebiyle de sulh yoluyla ilgili protokolün feshi yoluna gidilmiştir.
Bundan böyle İzmit Atatürk Evi olarak değerlendirilen yapı; Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi olarak hem Atatürk’e ait hem de kurtuluş mücadelesi kahramanlarına ait eşyaların dönemsel sergilerin olacağı bir alan olarak hizmet vermeye devam edecektir. Zenginleştirilmesi planlanan bu yapı tadilat işlemleri sonrasında yeniden hizmete açılacaktır. "
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
kemal kayar - Bravo Fatma başkan doğrusunu yapmışsın. Manevi torunu da bizim kadar Atatürk sevgisi taşısa gelecek kuşaklara aktarılması adına 1 kuruş dahi talep etmezdi.
Mehmet Kurt - Helal olsun Fatma başkan hatıralara değer biçen bir insan zaten Atatürkçü değildir aç gözlü adam.
Atatürkçü - ERİŞ ÜLGER SEN ATAMIZ ÜZERİNDEN MADDİ RANT ELDE ETMEYE ÇALIŞAN BİR ZATSIN MANEVİ ANNEN SENİ BÖYLE GÖRSE İNANKİ SENDEN UTANIRDI
North - ee noldu sizin atatürkçülünüze foyanız ortaya çıkıyor işte parayla kızının oglu çıkar para ister verirsiniz siz el altından medyayada fesh ettik görüntüsü yersen tabi
Mehmet Kurt - Atatürkçülere laf söylemek sana düşmez terbiyeli ol
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.