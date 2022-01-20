20 Oca 2022 - 10:34- Asayiş G: 20 Oca 2022 - 10:36

Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

20 Oca 2022 - 10:34 Kocaeli/ Çayirova- Asayiş

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