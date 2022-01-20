Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü

Çayırova Akse Mahallesi 434 Sokak'ta bulunan binanın dördüncü katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın evde hasara neden oldu.