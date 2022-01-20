20 Oca 2022 - 10:44- Eğitim G: 20 Oca 2022 - 10:45

GEBKİM ve GTÜ İşbirliği protokolü imzaladı

Üniversite sanayi işbirliğinde önemli bir adım daha atılarak GEBKİM ile protokol imzalandı.

GEBKİM ve GTÜ İşbirliği protokolü imzaladı mask

Türkiye’nin ilk kimya ihtisas organize sanayi bölgesi GEBKİM OSB ve Türkiye'nin Araştırma Üniversitesi Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), GTÜ Teknopark' ta birlikte Ar-Ge çalışacak. GEBKİM' de GTÜ Rektörü ve GTÜ Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim ARACI ve GTÜ Teknopark Genel Müdürü Zübeyde DEMİRKAPU'nun katılımı ile GTÜ Teknopark A.Ş. ve GEBKİM Kocaeli Gebze V Kimya İhtisas Organize Bölgesi arasında işbirliği ön protokolü imzalandı. Protokol ile GEBKİM Teknoloji Geliştirme ve Çözüm Merkezi (GEBTEK) GTÜ Teknopark' ta yer alacak. Hatırlanacağı üzere YÖK araştırma üniversitelerinin ihtisas alanlarını belirlemiş ve 11’inci Kalkınma Planında yer alan öncelikli alanlardan birisi olan Kimya alanı da GTÜ ihtisas alanlarından biri olmuştu. Protokol ile somut üniversite sanayi işbirliğine önemli bir ivme daha kazandırılmış oldu.

20 Oca 2022 - 10:44 - Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.505.563 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Bilgi Köprüsü bursluluk sınavına büyük ilgi mask
Bilgi Köprüsü bursluluk sınavına büyük ilgi
Özel Bilgi Küpü sporcuları ile gururlandırıyor mask
Özel Bilgi Küpü sporcuları ile gururlandırıyor
Oyunlara haftada 1,7 milyar dolar harcandı mask
Oyunlara haftada 1,7 milyar dolar harcandı
KOÜ Eğitim Fakültesi’nden önemli proje   mask
KOÜ Eğitim Fakültesi’nden önemli proje  
Düş Bahçesi İlkokulu’nda tanıtım günü heyecanı mask
Düş Bahçesi İlkokulu’nda tanıtım günü heyecanı
Mikroalglerden fermantasyon yöntemiyle protein ürettiler mask
Mikroalglerden fermantasyon yöntemiyle protein ürettiler
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL