Keloğlan, Gölcüklü çocuklarla tiyatroda buluşacak

Gölcük Belediyesi, ilçede yaşayan çocukları Keloğlan ile tiyatroda buluşturacak. Gölcük Belediyesi ve Sırf Tiyatro işbirliğinde Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda sahnelenecek “Keloğlan İş Başında” adlı tiyatro oyunu çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak. 23 Ocak Pazar günü saat 14.00’te sahnelenecek oyunda, Gölcülü çocuklar bir yandan eğlenirken bir yandan da faydalı bilgiler öğrenecek.

ÇOCUKLAR EĞLENEREK ÖĞRENECEK

Keloğlan’ın başrolde olduğu oyunda, Nasreddin Hoca, Gargamel ve Azman karakterleri; oyundaki diyalogları ile eğlenceli zaman geçirmelerini sağlayacakları çocuklara, büyüklerin yanından ayrılmamaya özen göstermeleri, yalan konuşmamaları gibi doğru davranış önerileri de verecek.