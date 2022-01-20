Haydi çocuklar etkinlikler kaçmaz

Öğrencilerin 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk tatil dönemini faydalı bir şekilde geçirmelerini sağlayacak “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinlikleri, 24 Ocak Pazartesi günü Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde başlayacak. Öğrenciler, 7 gün sürecek etkinliklerde; birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyelerde sanat faaliyetleriyle yeteneklerini geliştirecekler.

ÖĞRENCİLERİN EL BECERİLERİ TAHTA BASKI İLE SANATA DÖNÜŞECEK

Öğrencilerin el becerilerini geliştirecek etkinlikler kapsamında ilk olarak; 24-25 Ocak tarihlerinde, “Tahta Baskı” ve “Dokuma” uygulaması yapılacak. 10.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek olan etkinlikte, öğrenciler; El Sanatlar Eğitmeni Esin Yazıcı’dan tahta baskı ve dokuma sanatı hakkında bilgiler alarak öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirecekler.

ÇİNİ VE CAMLAR ÖĞRENCİLERİN ELLERİNDE RENKLENECEK

Etkinlikler 31 Ocak- 1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek “Geleneksel Yöntemlerle Çini Boyama” ve “Şişe Çökertme Boyaması” atölyeleri ile devam edecek. Etkinliklere katılacak öğrenciler; Cam Çini ve Seramik Eğitmeni Meryem Cineviz’den iki sanat dalı hakkında bilgiler alarak, yeteneklerini seramik ve cam üzerine aktaracaklar.

KEÇE ATÖLYESİ ÖĞRENCİLERİ AĞIRLAYACAK

Etkinliklerin üçüncüsü ise; 2 Şubat Çarşamba günü, “Keçe Atölyesi” ile düzenlenecek. Atölyede öğrenciler; Kültür Bakanlığı Bez Bebek Sanatçısı Naz Camkıran’dan yünün ve keçenin öyküsüyle birlikte keçe sanatının inceliklerini öğrenecekler. Öğrenciler, atölyede; yünün nasıl kırkıldığı, nasıl yıkandığı, nasıl boyandığı, keçenin kültürü, kullanım alanları, geleneksel teknikleri ve keçe sanatını hakkında bilgiler edinecekler.

MOZAİK ÇALIŞMASI İLE EL BECERİLERİNİ GELİŞTİRECEK

Öğrencilere sanat dolu tatil geçirmelerini sağlayacak etkinlikler; 3 Şubat Perşembe günü “Mozaik Çalışması” ile devam edecek. Etkinliğe katılan öğrencilere; Cam Çini ve Seramik Eğitmeni Meryem Cineviz tarafından mozaik sanatı hakkında bilgiler verilecek. Öğrenciler, üç boyutlu taşlar ve elleriyle tutarak yaptıkları objelerle, el becerilerinin geliştirecek.

ÖĞRENCİLER; EBRU RENKLERİN SUYLA OLAN DANSI İLE TANIŞACAK

Etkinlikler kapsamında son olarak; 4 Şubat Cuma günü öğrenciler “Ebru” sanatı ile tanışacak. Cam Çini ve Seramik Eğitmeni Meryem Cineviz, öğrencilere ebru sanatını tanıtarak, bu önemli sanatın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunacak. Osmanlı’da ebrunun kâğıt süsleme sanatları arasındaki öneminin aktarılacağı atölyede öğrenciler; ebru renklerin suyla olan dansı ile tanışacak.

DOLU DOLU SANAT ETKİNLİKLERİNE BAŞVURULAR BAŞLADI

Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenecek “Ders Zili Gölcük’te Sanat İçin Çalıyor” etkinlikleri için başvurular ise başladı. Etkinliklere katılmak isteyen öğrenciler, Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nin 0549 735 26 94 numaralı telefonunu arayarak kayıt yaptırabilecekler.