Hareketin olduğu her yerde hijyenle 'Koruma' sağlanacak

Covid-19 pandemisi ile birlikte evlerimizde kaldığımız dönemde özgürce hareket edebilmenin ne denli önemli olduğunu, ayrıca sağlığımız için hijyenin olmaz olmaz bir gereklilik olduğunu bir kez daha anladık.

Yaşadığımız bu süreç farkındalık odaklarımızı değiştirip, önceliklerimizi belirledi. Pandemi sürecinde en çok çalışan sektörlerin başında gelen temizlik sektörünün lider kuruluşu temasın en çok olduğu spor aktivitelerinde hijyenin ve hareket etmenin önemine dikkat çekmek için “hareket koruma altında” mottosu ile örnek bir adım attı.

HER BİR SPORCUNUN KENDİNE AİT ÖZEL BİR HİKÂYESİ VAR

Temizlik sektörünün lider kuruluşu “Hareket koruma altında” mottosu ile ilk olarak Türkiye’nin dört bir yanından, kendine ait özel hikâyeleri olan kadın basketbolcuları bünyesinde bir araya getiren İstanbul Panterleri Spor Kulübü’nün hijyen sponsoru oldu. İstanbul Panterleri Spor Kulübü Kadın A Takımı ile sporcularının eğitim ve barınma ihtiyaçlarına destek olurken spor hayatlarının profesyonel anlamda sürdürülmesini sağlıyor. Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden İstanbul Panterleri, yeni sezona yönelik hedeflerini desteklerle büyütmeye devam ediyor.

TOPLUMSAL BİLİNCİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Toplum sağlığımız ve gelecek nesillerimiz için hareket edebilmenin ve hijyenin önemine dikkat çekip bu konularda farkındalık yaratmak isteyen temizlik sektörünün lider kuruluşu “Hareket Koruma Altında” mottosu ile İstanbul Panterleri Spor Kulübü’nün hijyen sponsoru olarak sporculara yüzey dezenfektanı, kişisel dezenfektan ve çeşitli temizlik ürünlerinin takdim etti. İstanbul Panterleri Spor Kulübü başkanı ve A Takımı Antrenörü Tolga Dikmenli, “Takım üyelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığına en üst düzeyde dikkat ettiğimiz bugünlerde hijyen sponsorluğunun üstlenilmesi, kulübümüz için çok değerli bir destek. Teknik ekibimiz ve sporcularımız adına içten teşekkürlerimi sunuyorum. Toplumsal bilincin artırılmasında fayda sağlayacak bir projenin ilk ayağı olarak gelecek projelere de ışık tutmuş olduk. Daha nice işbirliklerinde birlikte olmayı diliyoruz” dedi.

“BİLİNÇLİ VE SAĞLIKLI TOPLUM İLKESİNİ KORUYACAĞIZ”

İstanbul Panterleri Spor Kulübü’nün hijyen sponsoru olarak sağlıklı ve güvenli bir sezon geçirmelerine destek olmayı hedefleyen Koruma Temizlik, hareketin olduğu her alanda hijyen konusunda farkındalık oluşturmak, aynı zamanda hijyenin sağlığımız için öncelik olduğuna dikkat çekmek için #hareketkorumaaltında sloganı ile harekete ve spora teşvik etmeye çağırıyor. Kişisel ve yüzey dezenfektanı ile çeşitli temizlik ürünleri ihtiyaçlarını karşılayarak; kulüp yöneticilerinin, teknik kadronun, basketbolcularımızın ve kulüp çalışanlarının sağlığının yanında olmaktan büyük bir mutluluk duyan Koruma Temizlik A.Ş, sağlıklı ve güvenli bir dünyaya katkı sağlamak vizyonuyla bu zamana kadar olduğu gibi şimdi ve gelecekte de bilinçli, sağlıklı toplum ilkesini koruyacaklarını ve toplumun bilinçlenmesine katkılarını sürdüreceklerini vurguladı.

Koruma Şirketler Grubu Hakkında:

Köklü geçmişimizle, hizmet sağladığımız tüm şirketlerimizin öncelikli kimya sektörü ve alt sektörlerinde doğru yatırım ve planlamalar ile öncü bir şirket haline gelmesi için çalışmaktayız. Başta ülkemizin vatandaşları olmak üzere tüm dünyanın ihtiyaçlarını karşılamak için de hız kesmeden çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Vizyonumuz; Kimya sektöründe kalitesi ve performansına özenilen, yapılan yatırımlarla geleceği şekillendiren, çevreye ve değerlere saygılı öncü bir şirket olmaktır. Misyonumuz; Yapılan yatırımlar ile birlikte kimya sektörünü ilgili alanlarda doğru şekilde yönlendirilmek ve başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyanın ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Koruma Şirketler Grubu bünyesinde;

Koruma Klor Alkali ve Koruma Klor Alkali içerisinde bulunan Koruma Tarım, Koruma Temizlik ve İzmit Sakarya Nakliyat şirketleri bulunmaktadır.

KORUMA TEMİZLİK A.Ş.

Hypo markası ile Türkiye’de hammadde üretip, dolum yapan ilk markadır. Kocaeli, Hatay ve Denizli’de bulunan tesisleri ve ileri teknoloji donanımlara sahip olan Koruma Temizlik, bir üretici olmanın yanı sıra değişen tüketici ve pazarın ihtiyaçlarına da dinamik olarak cevap vermektedir. Temizlik anlayışının değişmesi ile yeni nesil, pratik, çözüm odaklı ve daha kısa süre içinde temizlik yapmayı mümkün kılan ürünler sunmaktadır.

https://www.korumatemizlik.com.tr/

https://www.instagram.com/korumaylatertemiz/

https://www.instagram.com/missharikalardiyari/

İZMİT SAKARYA NAKLİYAT A.Ş.

Koruma Şirketler Grubu’nun; nakliye, lojistik dağıtım, grup şirketler tarafından ithal edilen kuru ve sıvı kimyasalların depolanması gibi destek hizmetini yürütmektedir. Koruma Şirketler Grubu’nun uzun bir geçmişe ve deneyime sahip şirketlerinden biridir. Şirket sahip olduğu sıvı kimyasal taşımaya uygun tankerleri ve sürekli gelişen karayolu araç filosu ile üçüncü şahıslara da hizmet vermektedir.

http://isnnakliyat.com/

KORUMA KLOR ALKALİ

1994 yılında Koruma Klor Alkali olarak modern üretim yöntemlerine geçiş için yatırımlar yapmaya başlayan Koruma Klor Alkali, geride bırakılan 25 yıllık süreçte Türkiye’nin Klor üretiminde en büyük üretici konumuna gelerek alanında geleceği şekillendirmeye devam etmektedir.

https://koruma.com/

https://korumatarim.com/

İletişim ve detaylı bilgi için;

Hatice Kumalar / Brandistanbul PR – Ajans Başkanı

[email protected] - 0530 110 73 03

Burak Kılavuzoğlu / Brandistanbul PR - Marka Temsilcisi

[email protected] –0549 409 09 79