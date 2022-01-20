Yoğun çaba sonucu 17’lerin maçı oynandı

Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan maç öncesinde etkili olan kar yağışı ile karşılaşmanın oynanamaması durumunu da beraberinde getirdi. Ancak maçın denetçisi Süleyman Karadaş, hakem Kadir Sağlam ve Kocaelispor tarafı maçın oynanması için tüm şartları zorladı. Karadaş ve Sağlam kar yağışının durması ile zemini temizletti ve buradaki görevi Kocaelisporlu genç futbolcular yerine getirdi. Vinsan’ın bozuk olan zemini kardan kazındığı için daha içinden çıkılmaz bir hale gelse de kardan temizlenen zeminin ardından maç tam saatinde başlatıldı.