Kocaelispor U-17 mücadelesinin karşılığını alamadı “0-3”

Kocaelispor Elit U-17 takımı Vinsan Tesisleri’nde Beşiktaş’ı konuk etti. Mücadeleyi 3-0 kaybeden yeşil siyahlılar bu sezonki ikinci yenilgisini yine Beşiktaş’tan aldı.

ENES VE BEDİRHAN GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Maçın henüz 8. dakikasında konuk ekibin golü geldi. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda yerden seken topa Beşiktaşlı futbolcular dokundu ve ağlara giden topun ardından Kocaelispor 1-0 geriye düştü. İlk yarıda kora kor bir mücadele vardı. Enes ve Bedirhan ile golle burun buruna gelen Kocaelispor beraberlik golünü bulamadı ve devre 1-0 Beşiktaş’ın üstünlüğü ile sona erdi.

GOL ARARKEN 0-2 OLDU

Maçın ikinci yarısında da iki takımın iyi mücadelesi devam etti. Final sorunu yaşayan Kocaelispor’da Enes ve oyuna sonradan Tuncer ile goller kaçmaya devam etti. 50. dakikada Beşiktaş ekibi kullanılan köşe vuruşu sonrası kafa ile topu Kocaelispor kalesine gönderdi, top soldan az farkla dışarıya çıktı. 67. dakikaya kadar Kocaelispor’un tehlikeleri ile geçen maçta ters ayağında yakalanan yeşil siyahlılarda kaleci Emirhan ikinci golü önleyemedi.

SIRADAKİ RAKİP KARAGÜMRÜK

Yediği iki basit gole rağmen oyun disiplininden kopmayan Kocaelispor çok adamla yüklendiği ve duran top kullandığı 90. dakikada kontra atak sonrası kalesinde üçüncü golü gördü, maç da 0-3 sona erdi. 8 maç sonunda 16 puanda kalan Kocaelispor haftayı üçüncü sırada tamamladı. Kocaelispor 16 ve 17 takımları yarın Karagümrükspor ile deplasmanda karşılaşacak.