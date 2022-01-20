20 Oca 2022 - 11:26- Gündem G: 20 Oca 2022 - 11:27

Başiskele’de kışın yollar açık

Başiskele Belediyesi, dün geceden itibaren bastıran kar yağışı sonrası ilçe genelinde yolların kapanmaması ve ulaşımın aksamaması için yol açma ve tuzlama çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor.

Başiskele’de kışın yollar açık mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılarını dikkate alarak her zaman teyakkuzda bekleyen Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, Başiskele’nin özellikle yüksek kesimlerinde ve kent merkezinde kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve ilçede günlük yaşamın aksamaması için çalışmalar gerçekleştirdiler. Ekipler, ilçenin bir çok noktasında ana arterler başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta, okulların, kamu kurum ve kuruluşların, camilerin giriş ve çıkışlarında, yaya üst geçitlerinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

KAR TEMİZLEME VE TUZLAMA

Ana arterleri kepçe ve greyderler yardımıyla yollardaki kar birikintilerini temizleyen ekipler, ayrıca yollarda yaşanabilecek buzlanmanın önüne geçebilmek için tuzlama çalışmaları da yaptılar. Ekipler ayrıca vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanlarında biriken karları da kürek ve süpürgelerle bertaraf ettiler ve tuzlama çalışmaları yaptılar.

VATANDAŞLAR KIŞIN MAĞDUR OLMAYACAK

Vatandaşların hiçbir şekilde kış aylarında mağdur olmaması için 7/24 nöbet tutacak Başiskele Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen uyarılar doğrultusunda hazır kıta bekleyerek ilçe genelinde yollarda biriken kar birikintilerini temizleyecek ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları gerçekleştirecek.

CAN DOSTLARIMIZ DA UNUTULMUYOR

Başiskele Belediyesi, karla mücadelenin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışıyla gönülden işlere de imza atmaya devam ediyor. Belediyenin Veterinerlik Hizmetleri ekipleri de soğuk kış günlerinde yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokaktaki can dostlarımız kedi, köpek ve kuşlara yem ve mama desteği sağladı. İlçenin muhtelif yerlerine mama ve yem bırakan ekipler, kış boyunca bu hizmeti sürdürecek.

ÇOCUKLAR KARIN KEYFİNİ SÜRDÜ

Kocaeli’de her mevsimin ayrı bir güzel olduğu Başiskele’de kış ayları çocuklar için daha güzel ve eğlenceli geçiyor. Kentin yüksek kesimlerinin ardından kent merkezine de karın yoğun düştüğü ilçede çocukların karın keyfini doyasıya yaşadılar. Dik sokaklardan bazı çocuklar poşet ve kızaklarla kayınırken, bazı çocuklar da kartopu oynadılar.

# Başiskele
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20 Oca 2022 - 11:26 - Gündem

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