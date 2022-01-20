20 Oca 2022 - 11:40- Gündem G: 20 Oca 2022 - 11:41

Önem Projesi’nde sahne çocukların oldu

  Kocaeli ÖNEM Projesi kapsamında Gölcük Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler; sergiledikleri tiyatro, oratoryo, kukla şov ve halk oyunları gösterileri ile izleyenlerden tam not aldı.

Önem Projesi’nde sahne çocukların oldu mask

Kocaeli genelinde öğrenim görmekte olan dezavantajlı ve risk altındaki çocukların gönüllerine dokunmak, oluşabilecek riskleri önlemek amacıyla Kocaeli Valiliği himayesinde başlatılan “Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM)” projesi kapsamında Gölcük’te “Sahne Sizin” etkinliği düzenlendi. Gölcük Belediyesi, Gölcük Kaymakamlığı ve Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, tiyatro, oratoryo, kukla şov ve halk oyunları gösterileri ile izleyenlerden tam not aldı. Etkinliğe katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, öğrencilerin gösterilerini; Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Caferi Tayyar Mert, siyasi parti ilçe başkanları ve öğrenci velileriyle birlikte izledi.

SEVGİ VARSA HİÇBİR ZAMAN ENGEL YOKTUR”

Öğrencilerin yeteneklerinden övgü ile bahseden Başkan Sezer, “‘Çocuklar; sadece ailelerin çocukları değil, Aziz Türk Milletinin ferdi ve evladıdır’ mesajını veren Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz’un desteğiyle il genelinde sürdürülen, ilçemizde de bin 215 öğrencimizin katılımıyla devam eden ÖNEM Projesi başarıyla devam ediyor. Bugün de; birbirinden muhteşem gösterileri başarıyla sahneleyen öğrencilerimizi can-ı gönülden tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sevgi varsa hiçbir zaman engel yoktur. Çocuklarımızın gelişimi ve eğitimi için her türlü desteği vermeye ve çeşitli etkinliklerle de bunu pekiştirmeye devam edeceğiz” dedi.

# eğitim
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20 Oca 2022 - 11:40 - Gündem

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