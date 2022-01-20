20 Oca 2022 - 11:42- Spor G: 20 Oca 2022 - 11:43

Maç bahane, fotoğraf şahane!

Kocaelispor ile Beşiktaş U-16 takımları arasında Vinsan Tesisleri’nde oynanması gereken maç kar yağışı nedeni ile ertelendi. İki takım sahada hazır o...

Erdem ÖVÜÇ
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Maç bahane, fotoğraf şahane! mask

Kocaelispor ile Beşiktaş U-16 takımları arasında Vinsan Tesisleri’nde oynanması gereken maç kar yağışı nedeni ile ertelendi. İki takım sahada hazır olmasına rağmen saat 12.00’de maçın oynanacağı zemin üzerindeki kar tabakası maçın oynanmasını imkansız hale getirdi. Kocaelispor U-16 takımı maç yapmadığı bu günü hatıra fotoğrafı çektirerek geçirdi.
# Kocaelispor

20 Oca 2022 - 11:42 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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