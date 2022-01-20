Kocaelispor ile Beşiktaş U-16 takımları arasında Vinsan Tesisleri’nde oynanması gereken maç kar yağışı nedeni ile ertelendi. İki takım sahada hazır olmasına rağmen saat 12.00’de maçın oynanacağı zemin üzerindeki kar tabakası maçın oynanmasını imkansız hale getirdi. Kocaelispor U-16 takımı maç yapmadığı bu günü hatıra fotoğrafı çektirerek geçirdi.
20 Oca 2022 - 11:42- Spor Güncelleme: 20 Oca 2022 - 11:43
Maç bahane, fotoğraf şahane!
Kocaelispor ile Beşiktaş U-16 takımları arasında Vinsan Tesisleri’nde oynanması gereken maç kar yağışı nedeni ile ertelendi. İki takım sahada hazır o...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.