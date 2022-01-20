Dilovası Belediyesi memurlarını sevindiren sözleşme

Dilovası Belediyesi’nin Memur ve Sözleşmeli Çalışanlarını ilgilendiren sözleşme, Belediye Başkanı Hamza Şayir ve Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni’nin imzasıyla mutlu sona erdi. Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi tavan tutar üzerinden imzalandı.

BEM BİR SEN KOCAELİ ŞUBESİ TÜRKİYE GENELİNDE İLK SIRADA

Programda Konuşan Bem-Bir-Sen Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni” Türkiye genelinde Bem-Bir-Sen Şubeleri arasında üye ve kazanımlar noktasında 1 numarada bulunan Kocaeli Şubesi olarak, yetkili kurumlarda imzaladığımız sözleşmelerin finalini, Dilovası Belediyesi’nde düzenlenen bu mutlu program ile yaptık. Yapılan sözleşme için başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese, şubem ve üyelerim adına teşekkür ediyorum. 2022-2023 yıllarını kapsayacak sözleşme maratonuna Derince Belediye Başkanımız Zeki bey ile başlamış idik. Bugün Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir’le finale yakışır bir sözleşme imzalayarak bu süreci tamamladık. Sözleşmenin hayırlara vesile olmasını diliyor, bu programda emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞANLARIMIZIN ÖZVERİLERİ KENDİLERİNE REFAH OLARAK GERİ DÖNDÜ

Şube Başkanı Zihni’nin ardından konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise yaptığı açıklama da; “Sözleşmenin ilçemize ve memur arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bütçemizin el verdiğinin en iyisini yapmaya çalıştık.

MESAİ ARKADAŞLARIMIZ HER ŞEYİN EN İYİSİNİ HAK EDİYORLAR.

Memur arkadaşlarımız aldıkları zamla kendi refah seviyelerini artırırken, aslında dolaylı yoldan ilçe esnafımıza da katkı sunmuş olacaklar. Çok şükür hep birlikte ilçemiz için canla başla çalışıyoruz. İlçemizin büyümesi, gelişmesi ve Yükselen Şehir Dilovası’nı hep birlikte inşa etme gayretindeyiz. Merkeze insanı koyarak, adaletli ve ilkeli, kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışla halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu noktada da sizlere büyük işler düşüyor. Sizler ne kadar özverili çalışır, kurumumuza katkı sağlarsanız, o kadar güçlü olur ve çalışmalarımızı daha iyi bir şekilde gerçekleştiririz. Sizlere güveniyor, her birinize emeklerinizden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

SENDİKA BAŞKANINDAN ŞAYİR’E TEŞEKKÜR

Konuşmaların ardından Bem-Bir-Sen Dilovası Belediyesi İş yeri temsilcisi Çetin Polat, Başkan Şayir’e desteklerinden ve yapılan sözleşmeden dolayı, mesai arkadaşlarına da katılımlarından dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından Kocaeli Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Faruk Zihni, Başkan Şayir’e teşekkür plaketi takdim etti.