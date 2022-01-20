20 Oca 2022 - 15:28- Gündem G: 20 Oca 2022 - 15:29

Anneler, Bebek Eriştesi ve Bebek Tarhanası’na Çınar Halk Market’ten ulaşabiliyor

Anneler, Bebek Eriştesi ve Bebek Tarhanası’na Çınar Halk Market’ten ulaşabiliyor

xAnnelerin, 6. ay sonrası anne sütünün yanında ek gıdaya başlayan bebeklerine güvenle yedirebileceği besin değeri yüksek Bebek Eriştesi ve Bebek Tarhanası kaliteli, uygun ve doğal ürünlerin adresi Çınar Halk Market reyonlarında bulunuyor. Ankara Beypazarı Kınalı Eller Kadın Kooperatifi tarafından üretilen, içerisinde renklendirici, katkı maddesi ve korucuyucu bulunmayan Bebek Eriştesi ve Bebek Tarhanası, vatandaşların doğal ürünleri piyasanın altında fiyata satın alabildiği Çınar Halk Market’te vatandaşlara sunuluyor.


DOĞAL VE BESLEYİCİ

İçerisinde sert buğday unu, yumurta, su, ıspanak, pancar, havuç, domates ve kırmızı etli biber bulunan 500 gram olarak ambalajlanan Bebek Eriştesi ile içerisinde kepekli un, yoğurt, soğan, mevsiminde toplanan domates, acı-tatlı yeşil biber, kırmızı etli biber, sarımsak, nohut, nane, dereotu ve tuz bulunan 300 gram olarak kavanozlanan Bebek Tarhanası, Çınar Halk Market reyonlarında satışa sunuluyor.
# Kadın
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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20 Oca 2022 - 15:28 - Gündem

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