20 Oca 2022 - 15:35- Gündem G: 20 Oca 2022 - 15:42

İşte İzmit'in yeni miting ve yürüyüş alanları
İşte İzmit'in yeni miting ve yürüyüş alanları mask

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na ilişkin  İzmit Kaymakamlığı tarafından açıklanan toplantı ve gösteri yürüyüş alanları ile ilgili yerler belirlendi. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 6. Maddesi ve anılan kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 3. Maddesine istinaden, İzmit Kaymakamlığı tarafından belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüş alanları ile ilgili açıklama aşağıya çıkarılmıştır.

Kaymakamlık Makamının 18.01.2022 tarih ve 5637 sayılı olurlarıyla, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak, vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak şekilde 2022 yılı İzmit İlçemiz için;

Miting Alanı olarak;

1- 15 Temmuz Milli İrade Meydanı Miting Alanı,
2- Anıtpark Miting Alanı,
3- İnterteks Uluslararası Fuar Alanı Arkası Miting Alanı,

Yürüyüş Güzergahı olarak;

1- Toplanma Yeri; Kandıra Kavşağı Şehit Rafet Karacan Bulvarı Başlangıcı,
Yürüyüş Güzergahı; Şehit Rafet Karacan Bulvarı ve Sonlanma Noktası olarak ta 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Anıtpark,

2- Toplanma Yeri; Doğu Kışla Parkı,
Yürüyüş Güzergahı; Atatürk Bulvarı ve Sonlanma Noktası olarak ta 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Anıtpark olarak belirlenmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

20 Oca 2022 - 15:35 - Gündem

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