İşte İzmit'in yeni miting ve yürüyüş alanları

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na ilişkin İzmit Kaymakamlığı tarafından açıklanan toplantı ve gösteri yürüyüş alanları ile ilgili yerler belirlendi. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 6. Maddesi ve anılan kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 3. Maddesine istinaden, İzmit Kaymakamlığı tarafından belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüş alanları ile ilgili açıklama aşağıya çıkarılmıştır.
Kaymakamlık Makamının 18.01.2022 tarih ve 5637 sayılı olurlarıyla, kamu düzenini ve genel asayişi bozmayacak, vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak şekilde 2022 yılı İzmit İlçemiz için;
Miting Alanı olarak;
1- 15 Temmuz Milli İrade Meydanı Miting Alanı,
2- Anıtpark Miting Alanı,
3- İnterteks Uluslararası Fuar Alanı Arkası Miting Alanı,
Yürüyüş Güzergahı olarak;
1- Toplanma Yeri; Kandıra Kavşağı Şehit Rafet Karacan Bulvarı Başlangıcı,
Yürüyüş Güzergahı; Şehit Rafet Karacan Bulvarı ve Sonlanma Noktası olarak ta 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Anıtpark,
2- Toplanma Yeri; Doğu Kışla Parkı,
Yürüyüş Güzergahı; Atatürk Bulvarı ve Sonlanma Noktası olarak ta 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile Anıtpark olarak belirlenmiştir.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.