İzmit Belediyesi’nde memurlara yüzde 100, sözleşmelilere yüzde 200 zam!

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) 2019 yılında İzmit Belediyesi’nde yetkili sendika olmuştu. İzmit Belediyesi'nde yetkinin Tüm Bel Sen'e geçmesi sonrası 2 yıllık ilk toplu sözleşme belediye önünde imzalamış, kamu çalışanlarına yüzde 28 oranında zam yapılmıştı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yapılan toplu sözleşmenin ardından “ Bu daha başlangıç. 2 yıl sonra mali tabloyu düzelttikçe emek veren tüm kardeşlerimize daha fazla hak vermek için yine gereğini yapacağız” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

YOĞUN KATILIM

İzmit Belediyesi’nin Tüm Bel-Sen ile memur ve sözleşmeli memurlara yönelik toplu iş sözleşmesi töreni bugün meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. 228 çalışanı ilgilendiren 2. Dönem Toplu Sözleşme törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri, Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş, belediye birim müdürleri, sendika yöneticileri ve işçiler katılım sağladı.

“KADIN CİNAYETLERİNDE, ÇOCUK İSTİSMARLARINDA TERSTEN ŞAMPİYON”

Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Erdal Karakuş tarafından sözleşmeyle ilgili yapılan açıklamada, “Bu güzel manzara, örnek manzara yeryüzünde aynı ölçekte yaşanmıyor. Yeryüzünde otoriter rejimlerin yükselmesi, işsizlik… Ülkemizde her 4 insandan bir tanesi işsiz. Bir milyondan fazla çocuk işçi barındırıyoruz. Kadın cinayetlerinde, çocuk istismarlarına da tersten şampiyonluğa doğru kötü anlamda ilerliyor. Grevlerin yasaklanması, siyaseten sendikal tercihlerin kesilmesi, bizim vergilerimizle oluşturulmuş Cumhuriyet’in çok önemli kazanımları, arazilerimiz satmayın dememize rağmen satılmasına karşı her kamu hizmetini bedelini ödemeden alamaz hale geldik. Bu sendikalar korkunç baskılara rağmen kuruldu” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EN ÖRNEK SÖZLEŞMESİ”

“Devraldığımız sözleşme hiç olmaması gereken, antidemokratik maddeler içeren, sıkıntılı, kötü bir sözleşmeydi” diyen Karakuş, “İzmit Belediyesi ile Tüm Bel-Sen’in buluşmasını yeryüzünde birçok emekçinin kesişme tarihi var. Yıllar sonra tekrar İzmit Belediyesi’nde yetkili sendika olarak buluşmayı başardık. Devraldığımız sözleşme hiç olmaması gereken, antidemokratik maddeler içeren, sıkıntılı, kötü bir sözleşmeydi. Bu sözleşmeyi sayın başkanımızla çok önemli yerlere çıkardık. Bizi Kocaeli’nin zirvesine çıkardı. Türkiye’nin en örnek sözleşmesi haline getirdi. İlimizde sendikamsı yapılar belediyelerde toplu sözleşme yaptıklarını iddia edip basına fotoğraf gönderiyorlar. O sözleşmeler nasıl yapıldı? Üyesinin haberi olmadan toplu sözleşmeler yapıldı. Sadece buradan değil, buradan Kocaeli’ye, Türkiye’ye yönelik bir sözleşmedir. Bugün buradaki başarı bir mesaj anlamı taşıyor. Başkanımızla ilk temasımız emek komisyonunda başladı. Başkanımız ben hep ‘işçi çocuğuyum’ der, bu çok hoşuma gider” şeklinde konuştu.

“BİZİM TAVRIMIZ İŞÇİDEN YANA”

Karakuş’un ardından konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. İşçiden yana haktan, hukuktan yana olduk. Hiçbir amasız, fakatsız ve herhangi bir sansür uygulamaksızın mali tablomuzu sendikanın önüne koyduk. Bizim tavrımız her zaman emekçiden, işçiden, alın terinden yana. O günden bu yana tavrımızı hiç değiştirmeden yeni bir sözleşme sürecindeyiz. Aynı tavırla yolumuza devam ediyoruz ve edeceğiz. Geçtiğimiz sene çok bir güzel bir sözleşmeye güzel bir imza atmıştık. İlk kez imzalanan toplu sözleşme ile birlikte geçmiş dönemde sözleşmelerde yer alan antidemokratik tüm maddelerin değiştirilmesine yönelik imzalarımızı atmıştık. Çalışma barışına uygun bir sözleşmeydi. Önceki sözleşmeler eşit işe eşit ücret düsturuna çok uzak bir uygulamalardı. Memur sendikamızla birlikte tamamen çalışma barışına uygun hale getirdik” dedi.

“BELEDİYEDE ÇALIŞANLAR DAHA ÜRETKEN OLMALI”

Hürriyet sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi; “Yeni dönem toplu sözleşmelerinde ise çağdaş dünya normlarına uygun olarak daha da geliştirdik. Sen, ben demeden, herhangi bir taraf gözetmeksizin eşit ve adil düzen ile birlikte sendikamız ile kol kola daha geliştirdiğimiz bu sözleşmeye imza atmış olacağız. Kadına şiddete yönelik kapsamlı hükümler olacak. Katılımcı komitelerin geliştirilmesi sağlamış olacağız. Kurumda kolektif başarı ve buna dair proje geliştiren emekçilerin ödüllendirilmesi ifade edilmiştir. Belediyeler, üreten belediye vizyonuyla hareket etmeliler. Bu kentin ihtiyaçlarını hepimiz yaşıyoruz. Bu sorunlara, sıkıntılara hep birlikte akılcı, yenilikçi üretken bir anlayışla çözüm üretebilmek hepimizin sorumluluğu. Belediyelerde çalışanlar mutlaka daha üretken olmalılar. Kentin geliştirilmesi, marka değerinin arttırılması için yeni, yaratıcı düşünmeleri çok çok kıymetli.

MEMURLARA YÜZDE 100, SÖZLEŞMELİLERE YÜZDE 200

Bu sözleşme 228 çalışanımızı ilgilendiriyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan yüksek enflasyon ve temel tüketim hizmetlerine yapılan fahiş zamlara karşı emekçilerimiz korumaya çalıştık, hanelerine götürdükleri gelirin ciddi oranda artmasını sağladık Buna istinaden memur ve amirlerimize yeni dönemde yüzde 100 zam yapmış oluyoruz. Memur taban aylığının yüzde 120si, amirlere yüzde 135’i, müdürlere yüzde 150’si verilecek. Sözleşmeli çalışanlara yüzde 200 zam yaptık. Memur taban aylığının yüzde 55’i ve yılda 4 kez verdiğimiz bayram ikramiyelerimize ise Ramazan Bayramı ikramiyesi, Kurban Bayramı ikramiyesi, 1 Mayıs Emekçi Bayramı ikramiyesi ve Eğitim İkramiyesi’ne sendikamızla birlikte anlaşma gereği ortalama yüzde 90 zam yapılmıştır.

“KOCAELİ’NİN TÜMÜNÜN ZİRVESİNE YERLEŞTİ”

Bu sözleşme aynı zamanda İLO sözleşmelerine aykırı olarak tesis edilen İç Hukuktaki “tavan oranı” limitini de aşmış ve bunun evrensel normlara uygun hale getirilmesi amacıyla ciddi bir inisiyatif kullanılmıştır. Tüm bu yönleri ile İzmit Toplu Sözleşmemiz artış oranları ile Kocaeli’nin özel ve kamu alanındaki toplu sözleşmelerinin tümünün zirvesine yerleşmiştir. Ciddi bir inisiyatif kullandığımızı gururla ifade etmek istiyorum. Gerek sürecin işletilmesi, gerek katılımcılığı gerek şeffaflığı gerekse sonuçları ile İzmit Belediyemize ve emekçilere yakışır bir toplu sözleşmeye imza atmaktan mutluluk duyuyor hayırlı olmasını diliyoruz. Bu belediyenin daha iyi olması, daha güzel şartlarda hizmet verebilmesi, mutlu olabilmesi, önce kendi evimizden bu hareketi başlatmak çok önemli. Kendi çalışanlarımızla bu işe başlayabilmek çok önemli. Türkiye’nin şartları ortada, istiyoruz ki çok önemli olsun. Bunlar diğer kurumlar açısından öncü adımlar.”

YENİ SÖZLEŞME İLE SON DURUM

Memur çalışanlar 2.684 TL Brüt

Amirler ve Sorumlu Kadrolar 3.000 TL Brüt

Müdürler 3.300 TL Brüt

Sözleşmeli Çalışanlar 1.230 TL Brüt

Ramazan Bayramı İkramiyesi 500 TL

Kurban Bayramı İkramiyesi 1000 TL

1 Mayıs İkramiyesi 500 TL

Eğitim Yardımı İkramiyesi 700 TL