Okullar geri dönüştürüyor, İzmit Belediyesi malzeme desteği veriyor

Geri dönüşüm çalışmalarına okullardan büyük destek gören İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, okullara malzeme desteğine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Havva Açıkgöz, topladıkları atıklarla geri dönüşüme katkı veren İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesine 50 paket A4 fotokopi kâğıdı teslim etti.

OKULLAR DA MEMNUN

Okullarda kâğıt, karton, plastik ve cam gibi atıkları belirlenen günlerde toplayarak yeniden değerlendirilmesini sağlayan İzmit Belediyesi, bir yandan da okullara malzeme desteği sunuyor. Geri dönüşebilen atıkları biriktirerek hem ekonomiye katkı hem de okul bütçesine katkı sağlayan okullarda İzmit Belediyesinin malzeme desteğinden oldukça memnun olduğunu dile getiriyor.