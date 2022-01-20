20 Oca 2022 - 18:17- Gündem G: 20 Oca 2022 - 18:32

İnşaat çalışması sırasında toprak kayınca evi mühürlendi

Kocaeli'de, inşaat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu yandaki evin bahçe duvarı yıkıldı. Ev ve inşaat mühürlendi. Yakınlarının yanında kalan ev sahibi Ahmet Tekneci, evinin sürekli kaydığını söyledi.

İnşaat çalışması sırasında toprak kayınca evi mühürlendi mask

Başiskele ilçesi Kılıçarslan Mahallesi Tuncay Sokak'taki bir arsada inşa edilecek ev için iş makinesiyle temel kazısı yapılırken toprak kayması meydana geldi. Yandaki Ahmet Tekneci'ye ait dubleks evin bahçe duvarı çöktü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, güvenlik nedeniyle hem inşaatı hem de Tekneci'nin evini mühürledi.

Yakınlarında kalan ve her geçen gün evinin kaydığını söyleyen Ahmet Tekneci, "Yan tarafta yapılan inşaat yüzünden bizim bahçe duvarımız çöktü ve ardından toprak kaydı. Şu an gittikçe evim kayıyor. Bilirkişi ve gelen diğer kurumlar hep inşaatı suçlayıcı ifadeler kullandı. Müteahhit prosedüre uygun bir çevre güvenliği almadan temele çok dipten girdiği için duvarım yıkılmış. İlgili kurumlara başvurdum" dedi.

İnşaatı yapan müteahhidin suçlamaları kabul etmediğini belirten Tekneci, "İnşaatı mühürlediler, yapımı durdu. Fakat olan benim evime oldu. Hava şartlarından dolayı toprak gün geçtikçe daha çok aşağı iniyor, benim evim şu an çökmek üzere” diye konuştu.

# Başiskele, Sokak

20 Oca 2022 - 18:17 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.505.563 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çölyak ve PKU gıda paketi desteği başvurularında son günler! mask
Çölyak ve PKU gıda paketi desteği başvurularında son günler!
Körfez Barbaros’ta altyapı yenileniyor mask
Körfez Barbaros’ta altyapı yenileniyor
Derince’de Cumhur İttifakı, MHP’de buluştu mask
Derince’de Cumhur İttifakı, MHP’de buluştu
Başiskele’de ‘Konumuz Aile’ hizmet içi eğitimleri sürüyor mask
Başiskele’de ‘Konumuz Aile’ hizmet içi eğitimleri sürüyor
Aygün, can dostlarımızı ziyaret etti mask
Aygün, can dostlarımızı ziyaret etti
Başiskeleli kadınlar “Bir Kitap, Bir Kahve” etknliğinde buluşuyor   mask
Başiskeleli kadınlar “Bir Kitap, Bir Kahve” etknliğinde buluşuyor  
Anket Asgari ücret zammından memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL