İzmit Belediyesi'nden KOŞYAD'a ziyaret

İzmit Belediyesi'nden KOŞYAD'a ziyaretİzmit Belediyesi Sivil Toplum ve Esnaf Masası koordinatörlerinden oluşan bir heyet Kocaeli Şairler ve Yazarlar Derneği(KOŞYAD)'ı ziyaret etti.İzmit Belediyesi koordinatörleri Birol Sağlam, Cem Serhat Dayanç ve Eray Bodur tarafından gerçekleştirilen ziyarette KOŞYAD Başkanı Taylan Katak, Yönetim Kurulu Üyeleri Yücel Alpay Demir, Alptekin Cevherli, Ertuğrul Kemaloğlu, Gülseren Delibaş ve KOŞYAD üyeleri hazır bulundular.Ziyarette KOŞYAD Başkanı Taylan Katak ve KOŞYAD üyeleri İzmit Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili görüş ve önerilerini paylaştı. KOŞYAD üyelerini dikkatle dinleyen İzmit Belediyesi koordinatörleri, KOŞYAD'ın hassasiyet duyduğu konularla ilgili gereken adımların atılacağını belirtti.Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette kentimizin kültür-sanat hayatı ile ilgili verimli bir sohbet gerçekleştirdi.