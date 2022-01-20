Kerem Can için 600 bin lira bonservis ödedik

Kocaelispor’un yeni sol beki Kerem Can Akyüz, transfer tahtası kapalı olan Gençlerbirliği’nden transfer oldu. Futbolcu için Başkent temsilcisine 600 bin lira bonservis ödendi. Kerem Can da kendi alacaklarından 250 bin lirayı bıraktı ve futbolcu gündüz saatlerinde İzmit’e geldi. 2 milyon liraya 1.5 yıllık anlaşma sağlanan Kerem resmi olarak da açıklandı.