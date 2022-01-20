Kocaelispor’un yeni sol beki Kerem Can Akyüz, transfer tahtası kapalı olan Gençlerbirliği’nden transfer oldu. Futbolcu için Başkent temsilcisine 600 bin lira bonservis ödendi. Kerem Can da kendi alacaklarından 250 bin lirayı bıraktı ve futbolcu gündüz saatlerinde İzmit’e geldi. 2 milyon liraya 1.5 yıllık anlaşma sağlanan Kerem resmi olarak da açıklandı.
20 Oca 2022 - 22:23- Spor Güncelleme: 20 Oca 2022 - 22:24
Kerem Can için 600 bin lira bonservis ödedik
Kocaelispor’un yeni sol beki Kerem Can Akyüz, transfer tahtası kapalı olan Gençlerbirliği’nden transfer oldu. Futbolcu için Başkent temsilcisine 600...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.