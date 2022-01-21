Kamu ihalelerinde parasal   limitler yüzde 79 artırıldı 

Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79 artırıldı. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 25'ti.
Hükümetin uygulamaya koyduğu yeni ekonomi politikaları sonrası, TL’nin dramatik değer kaybı özellikle kamu ihalelerini etkilemişti. Maliyetlerdeki aşırı artış nedeniyle çok sayıda kamu ihalesi iptal edilmiş, yenileri yapılamamıştı. Kamu İhale Kurumu her yıl olduğu gibi bu yıl da kamu ihalelerinde kullanılacak eşik değerler ve parasal limitler güncellendi. Geçtiğimiz yıl yüzde 25 artış yapan kurum, bu yılki artışı yüzde 79,89 olarak açıkladı.
Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79 artırıldı. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 25'ti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.