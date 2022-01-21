Valilere yeni lüks   araç için ihale açıldı 

Edirne'de Valilik makamı, Genel Sekreterlik, İl Genel Meclisi ve Vali yardımcılarının hizmetinde bir yıl kullanılmak üzere, 5 adet araç kiralama ihalesine çıktı. Sakarya Valiliği de, Valilik Makamı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı için 3 adet arazi aracı alacak.

2021 VE ÜSTÜ MODEL ŞARTI

Edirne İl Özel İdaresi'nin kiralayacağı 5 binek araçtan 2'si için 2021 ve üstü model olması, 60/40 oranlarında katlanabilen arka koltuklar bulunması, karartılmış arka camlar, en az 1460 cm3 motor, 7 ileri otomatik vites şartı aranıyor. Sakarya İl Özel İdaresi'nin 3 Pick-Up alımı için açtığı ihalede ise araçlar için, 150 beygir güç, en az 2 bin 393 cc hacim şartı konuldu.