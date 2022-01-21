Valilere yeni lüks   araç için ihale açıldı 

Edirne'de Valilik makamı, Genel Sekreterlik, İl Genel Meclisi ve Vali yardımcılarının hizmetinde bir yıl kullanılmak üzere, 5 adet araç kiralama ihalesine çıktı. Sakarya Valiliği de, Valilik Makamı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı için 3 adet arazi aracı alacak.
2021 VE ÜSTÜ MODEL ŞARTI
Edirne İl Özel İdaresi'nin kiralayacağı 5 binek araçtan 2'si için 2021 ve üstü model olması, 60/40 oranlarında katlanabilen arka koltuklar bulunması, karartılmış arka camlar, en az 1460 cm3 motor, 7 ileri otomatik vites şartı aranıyor. Sakarya İl Özel İdaresi'nin 3 Pick-Up alımı için açtığı ihalede ise araçlar için, 150 beygir güç, en az 2 bin 393 cc hacim şartı konuldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.