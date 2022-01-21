21 Oca 2022 - 14:07- Ekonomi G: 21 Oca 2022 - 14:08

Zam rekortmeni kağıt,   matbaacıları zora soktu 

Kağıt fiyatları matbaacıların belini büküyor. TÜİK verilerine göre 2021'de zam şampiyonu olan kağıt ürünlerindeki fiyat artışları matbaacıların sabit bir ücret belirlemesini engelliyor.   

Zam rekortmeni kağıt,   matbaacıları zora soktu  mask

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2021 yılında en yüksek fiyat artışı yüzde 168 ile selülozik kâğıtlarda gerçekleşti. Meslekleri gereği sürekli kâğıt tedarik etmek zorunda olan baskı ve matbaa işiyle uğraşan esnaf, sabit bir ücret tarifesi belirleyemediklerini söyledi. Ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan fiyat artışı yüzünden sabit bir ücret de belirleyemediklerini söyleyen matbaacılar, müşterilerinin de, kendilerinin de bu durumdan rahatsız olduklarını dile getiriyorlar. 

21 Oca 2022 - 14:07 - Ekonomi

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