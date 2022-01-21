Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2021 yılında en yüksek fiyat artışı yüzde 168 ile selülozik kâğıtlarda gerçekleşti. Meslekleri gereği sürekli kâğıt tedarik etmek zorunda olan baskı ve matbaa işiyle uğraşan esnaf, sabit bir ücret tarifesi belirleyemediklerini söyledi. Ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan fiyat artışı yüzünden sabit bir ücret de belirleyemediklerini söyleyen matbaacılar, müşterilerinin de, kendilerinin de bu durumdan rahatsız olduklarını dile getiriyorlar.
21 Oca 2022 - 14:07- Ekonomi Güncelleme: 21 Oca 2022 - 14:08
Zam rekortmeni kağıt, matbaacıları zora soktu
Kağıt fiyatları matbaacıların belini büküyor. TÜİK verilerine göre 2021'de zam şampiyonu olan kağıt ürünlerindeki fiyat artışları matbaacıların sabit bir ücret belirlemesini engelliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.