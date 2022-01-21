Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü, 54 akademik personel istihdam edecek. Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine ve Enstitü Müdürlüklerine, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Son Başvuru Tarihi 2 Şubat 2022 olarak açıklandı.
21 Oca 2022 - 14:09- Ekonomi Güncelleme: 21 Oca 2022 - 14:10
54 akademik personel alınacak
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü, 54 akademik personel istihdam edece...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.