21 Oca 2022 - 14:09- Ekonomi G: 21 Oca 2022 - 14:10

54 akademik personel alınacak 

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü, 54 akademik personel istihdam edece...

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörlüğü, 54 akademik personel istihdam edecek. Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edecek adayların Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına müracaat edecek adayların ise ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca ilgili Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul Müdürlüklerine ve Enstitü Müdürlüklerine, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Son Başvuru Tarihi 2 Şubat 2022 olarak açıklandı. 

21 Oca 2022 - 14:09 - Ekonomi

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