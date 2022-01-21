Sunar Şirketler Grubu’nun 3 şirketine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘Sıfır Atık’ belgesi verildi. Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan, Grubun tüm şirketlerinde gerçekleştirilen sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında sıfır atık politikası izlendiğini belirterek, “Sunar Özlem, Elita Gıda ve Sunar Mısır şirketlerimiz ‘Sıfır Atık’ belgesi aldı” dedi.
21 Oca 2022 - 14:09- Ekonomi Güncelleme: 21 Oca 2022 - 14:10
Sunar şirketlerine ‘Sıfır Atık’ belgesi
Sunar Şirketler Grubu’nun 3 şirketine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘Sıfır Atık’ belgesi verildi. Sunar Şirketler Grubu...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.