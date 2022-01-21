21 Oca 2022 - 14:09- Ekonomi G: 21 Oca 2022 - 14:10

Sunar şirketlerine  ‘Sıfır Atık’ belgesi 

Sunar Şirketler Grubu’nun 3 şirketine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘Sıfır Atık’ belgesi verildi. Sunar Şirketler Grubu...

Sunar Şirketler Grubu’nun 3 şirketine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘Sıfır Atık’ belgesi verildi. Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan, Grubun tüm şirketlerinde gerçekleştirilen sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında sıfır atık politikası izlendiğini belirterek, “Sunar Özlem, Elita Gıda ve Sunar Mısır şirketlerimiz ‘Sıfır Atık’ belgesi aldı” dedi.  

21 Oca 2022 - 14:09 - Ekonomi

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