Körfez’de yeşil   alanlar çoğalıyor   

Körfez Belediyesi, ağaçlandırma seferberliği kapsamında yeşil alanlar başta olmak üzere mesire alanları, yürüyüş yolları, cadde ve bulvarların ağaçlandırılması çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Diğer kurumlarla da iş birliği içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sadece bir yıl içerisinde 15 bin 496 ağacı toprakla buluşturdu, can suyu verdi.
YEMYEŞİL KÖRFEZ
Fidan dikiminin yanında yetişmiş ağaçları da toprakla buluşturan Körfez Belediyesi, kentin yeşiline yeşil kattı. Her mevsimde farklı renklere bürünen Körfez, kış mevsiminde de mevsime uygun mevsimlik çiçekler ile farklı renklerle donatıldı. Yeşil alanların sayısını arttırmak için de çalışmalarına devam eden Körfez Belediyesi, ilçeye kazandırdığı parklarla vatandaşlara sosyal donatı alanları oluşturdu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.